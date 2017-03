Bergantiños sobre Torres: "Voy noble al balón, son cosas desagradables"

Álex Bergantiños, centrocampista del Deportivo, relató la jugada en la que chocó con Fernando Torres, que tuvo que ser evacuado a un hospital por un traumatismo craneoencefálico.

"Voy noble al balón, es un choque cabeza con cabeza, son cosas que pueden pasar y es muy desagradable, pero son cosas de la profesión y lo mejor es que quede en nada", declaró Bergantiños, que llevaba unos minutos en el césped y que explicó que no fue "sucio a la disputa" del balón con Torres.

"Como no me ve venir le pillo en el momento más blando, no sé en qué parte le doy pero cuando cae al suelo le veo inconsciente. Fue un tremendo susto. Ha sido un choque cabeza con cabeza, un lance fortuito, comentan que está bien y es lo importante", explicó.

El centrocampista del Deportivo dijo que se pasará "por el hospital a ver cómo está" Torres, al que intentaron reanimar en el césped antes de que llegaran los cuerpos médicos de los equipos y las asistencias.

"Le colocamos la lengua. Es duro ver a una persona inconsciente. Hizo algún ruido como que no respiraba bien y de ahí el susto de todos. En estos casos es lo prioritario es tratarlo lo antes posible y lo que me comentan es que las pruebas salen bien", dijo.

Bergantiños comentó que todos se quedaron "un poco fríos" y el resto del partido lo jugaron "con el susto en el cuerpo".