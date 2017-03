Mola: Objetivo es llegar a la última prueba del Mundial con opciones de ganar

El español Mario Mola, último campeón del mundo de triatlón, que este sábado comenzará la defensa del título en Abu Dabi, declaró en una entrevista telefónica con EFE desde ese emirato del Golfo Pérsico, que su objetivo este año es "llegar a la última prueba del Mundial (en Rotterdam, Holanda) con opciones" de ganarlo.

Madrid, 2 mar (EFE).- El español Mario Mola, último campeón del mundo de triatlón, que este sábado comenzará la defensa del título en Abu Dabi, declaró en una entrevista telefónica con EFE desde ese emirato del Golfo Pérsico, que su objetivo este año es "llegar a la última prueba del Mundial (en Rotterdam, Holanda) con opciones" de ganarlo.

Asimismo, Mola declaró que es de esperar que su compatriota Javier Gómez Noya, único quíntuple campeón mundial de la historia, que regresa a una prueba de las 'World Series' tras la lesión que lo dejó fuera de los Juegos de Río "esté a un gran nivel" y que "será difícil batirle"

"Javi, en su regreso, es de esperar que esté a un gran nivel y que sea muy difícil batirle", explicó, en conversación con Efe desde la capital de los Emiratos Árabes Unidos -donde ganó las últimas dos temporadas- el campeón mallorquín, que en los Juegos de Río de Janeiro (Brasil), el pasado mes de agosto, concluyó octavo.

Mola, de 27 años, aterrizó contento en Abu Dabi. "Creo que llego en un buen momento. Es el comienzo de la temporada y hay mucho que hacer y trabajar aún, pero en invierno ha ido todo muy bien. Sin contratiempos, sin lesiones o enfermedades. No hay excusas en cuanto a la preparación", indicó.

"Sólo la incógnita de saber cómo llegan los rivales y cómo voy a estar para competir a los ritmos a los que se va a ir para poder disputar (la victoria en) la prueba", precisó Mola.

"Es cierto que históricamente Abu Dabi es una carrera que se me ha dado siempre bien. Por lo general he sido capaz de competir bien a principios de temporada. Y ojalá que pueda estar, como mínimo, a un novel similar al que he competido aquí estos años anteriores", explicó a Efe el actual campeón del mundo del deporte olímpico que une la natación con el ciclismo y la carrera a pie.

Mola, que sucedió en el historial del Mundial al gallego Gómez Noya, que lo había ganado los tres años anteriores -además de en 2008 y 2010-, también añadió entre los favoritos a otro español, el talaverano Fernando Alarza, medallista de bronce en las 'World Series' del año pasado.

"A Fernando, sobre todo después del gran año pasado que hizo, hay que tenerlo muy en cuenta", comentó a Efe Mola, cuya novia, la gerundense Carolina Routier, será la única española que compita, este viernes, en la apertura de Abu Dabi.

"Luego están los que ya han competido este año, como los surafricanos (Henri Shoeman -bronce en los Juegos de Rio- y Richard Murray -cuarto en Copacabana y oro mundial de duatlón en el Mundial de Avilés (Asturias) del año pasado-), que estuvieron a un gran nivel en (la prueba de la Copa del Mundo de) Ciudad del Cabo (Suráfrica)", manifestó Mario Mola, que el año pasado capturó la corona mundial con cuatro victorias: a la de Abu Dabi añadió las de Gold Coast (Australia), Yokohama (Japón) y Hamburgo (Alemania).

"Y también (el francés) Vincent Luis, que vuelve a competir después de no haberlo hecho en una prueba del Mundial en muchos meses. Hay que contar con él, pero será un poco incógnita", apuntó Mola, que antes de ganar el año pasado el Mundial había sido bronce en el campeonato de 2013 y plata los dos años siguientes.

"Al final, hay cincuenta; y no hay que dejarse a nadie, porque habrá gente que, en determinadas circunstancias de carrera buscará sacarle el mejor partido posible", apuntó Mario, que también expresó su opinión acerca del cuarto español en liza, el albaceteño David Castro, doble campeón de Europa sub'23 y que se pasa a la elite.

"David tiene talento de sobra para estar en un futuro próximo, más lejano o a partir de ya en los puestos delanteros. Dependerá de la suerte que tenga en carrera y cómo sepa gestionar los nervios habituales de la competición; y la tensión que generan estas pruebas".

"Ya ha demostrado en pruebas de Copa del Mundo tiene nivel para estar delante. Es una cuestión del tiempo de maduración que se le requiere a cualquier deportista para que empiece, o sea capaz, de rendir al nivel que creo que tiene", indicó Mola sobre el 'torero' de La Roda, la gran promesa del triatlón español.

Acerca de sus metas para 2017, Mola explicó a Efe que su "objetivo principal es disputar el campeonato del mundo y llegar a la última prueba, en Rotterdam, con opciones de pelear por el título".

"Y ojalá, que como sucedió el año pasado, dependiendo de mí mismo. Aunque será complicado, porque ese objetivo lo van a tener muchos y muy buenos deportistas este año", declaró a Efe Mola este jueves desde Abu Dabi. "No va a ser para nada fácil", apuntó el último campeón mundial de triatlón.