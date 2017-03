El United rendirá homenaje a Carrick con un amistoso en Old Trafford

El Manchester United rendirá homenaje al veterano centrocampista inglés Michael Carrick con un partido amistoso en Old Trafford el 4 de junio de este año.

Carrick, de 35 años, segundo capitán del United, cumple esta temporada su undécima campaña en el United, donde llegó en 2006 procedente del Tottenham Hotspur.

El estadio de Old Trafford será la sede de un partido entre el Manchester United de 2008 y el Michael Carrick All-Stars, un once con futbolistas y exfutbolistas de la Premier League.

Algunos de los antiguos jugadores que han confirmado su presencia en el duelo, cuyos beneficios irán a parar a la Fundación Michael Carrick, son Rio Ferdinand, Edwin van der Sar, Gary Neville, Paul Scholes, Ryan Giggs, Steven Gerrard, Frank Lampard y Michael Owen.

"Haber jugado en el mejor equipo del mundo durante 11 años es algo de lo que me siento tremendamente orgulloso, y es un honor que me dediquen un partido homenaje. El encuentro será muy especial para mí y para mi familia y espero que sea un día memorable", aseguró Carrick.

"Tener esta oportunidad es un privilegio, y estoy muy emocionado de poder jugar con antiguos compañeros y con algunos de los mejores futbolistas con los que me he enfrentado en mi carrera. El apoyo que he recibido durante toda mi carrera es algo de lo que estoy muy agradecido y sólo tengo palabras de agradecimiento hacia los aficionados", indicó el veterano mediocampista.

José Mourinho, entrenador del United, ha afirmado que Carrick, pieza clave en su equipo, es una "gran persona y un verdadero profesional" y que está "encantado" de que el club le dedique un partido homenaje.

"Michael es una gran persona y un verdadero profesional. Aporta estabilidad al equipo y libertad a sus compañeros a irse más al ataque. Es, desde luego, un ejemplo para nuestros futbolistas más jóvenes", apuntó.

"Este encuentro homenaje una forma magnífica para que Michael y su familia celebren sus logros en los últimos 11 años y para sirva para ayudar a su fundación", explicó el técnico portugués.