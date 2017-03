Rabat y Miller puntas de lanza de un ambicioso proyecto

El español Esteve "Tito" Rabat y el australiano Jack Miller serán las puntas de lanza del ambicioso proyecto del equipo Estrella Galicia 0'0 para el campeonato del mundo de motociclismo, en el que contarán con representación en todas las categorías y que se presentó hoy en Madrid.

Así, además de Rabat y Miller en MotoGP, el equipo cervecero volverá a contar con Alex Márquez y el italiano Franco Morbidelli en Moto2 y con el también italiano Enea Bastianini y el español Arón Canet en Moto3, con las mismas mecánicas que ya llevaron la pasada temporada, Honda RC 213 V en la categoría máxima y NSF250RW en la más pequeña y Kalex en la intermedia.

Rabat, mucho más recuperado de las lesiones que se produjo en una mano y una pierna durante los entrenamientos de Sepang, mantiene como el australiano Jack Miller sus aspiraciones intactas en el campeonato del mundo de MotoGP, en el que Miller ya sabe lo que es ganar una carrera, pues lo hizo bajo una torrencial lluvia en el circuito holandés de Assen, en tanto que "Tito" todavía no ha podido alcanzar su mejor nivel.

"Mejor de la caída y con la recuperación vamos cogiendo poco a poco el ritmo. Ha sido un poco más difícil pero estoy muy contento con el equipo técnico del equipo y con el nuevo chasis de la moto pues todavía tenemos tiempo para intentar llegar a Catar al ciento por ciento", señaló "Tito" Rabat.

"Este año cuento con Julito Simón que espero que me ayude mucho para evolucionar pues el primer año ha sido muy, muy difícil ya que veníamos de estar acostumbrados a ganar carreras y eso nos ha hecho la temporada complicada pero ahora lo estamos reconduciendo y acabamos bien el año en Valencia y también en los entrenamientos que he podido realizar hasta el momento", dijo el campeón del mundo de Moto2 en 2014.

El australiano Jack Miller, por su parte manifestó que "es difícil decir que se puede esperar de la temporada pues el pasado año hubo un poco de todo aunque será interesante pues hemos trabajado muy bien durante la pretemporada y esperamos que siga así cuando comience el campeonato".

"La victoria de la pasada temporada fue uno de los momentos más emocionantes para mí después de subir directamente desde Moto3 aunque no sabíamos si lo podríamos hacer bien o no", comentó Miller sobre su triunfo de la pasada temporada, el primero de un equipo privado en los últimos diez años en la máxima categoría (el anterior fue protagonizado por el español Toni Elías en Portugal en 2006).

Aunque no será su única representación puesto que en los distintos campeonatos nacionales e internacionales de España, y de la mano del ilerdense Emilio Alzamora, excampeón del mundo de 125 c.c., estarán los jóvenes Alfonso López, Jeremy Alcoba y Sergio García en el FIM CEV Repsol, y Julián Giral, el alemán Josh Bauer, Daniel Holgado, José Antonio Rueda y el brasileño Diogo Moreira en el Campeonato de España.

Con un formato de presentación fuera de lo habitual, pues fue Javier Veiga, protagonista de monólogos, quien se encargó del desarrollo de la misma, se fue desgranando desde la base hasta el mundial de MotoGP el proyecto y ambiciones de la escudería que dirigen el propio Alzamora en Moto3 y el resto de campeonatos y en Moto2 y MotoGP el belga Michael Bartholemy, dentro de la estructura de Marc VDS.

"La ilusión del equipo sería renovar el título de Moto3 que conseguimos con Alex Márquez y para ello es para lo que nos estamos preparando", señaló Emilio Alzamora sobre los objetivos del equipo que dirige él y que tiene su prolongación en la escuadra que han formado en Brasil de la mano del expiloto de esa nacionalidad Alex Barros, que deseó suerte a todos los jóvenes pilotos desde Brasil por medio de un vídeo.

El español Jordi Arquer será el responsable técnico del equipo de Moto3, en el que Bastianini, subcampeón mundial en 2016, y Arón Canet, decimoquinto en su primera temporada completa el pasado año, lucharán por el título mundial de una categoría que, como todas las temporadas, será muy competida.

"Me siento muy bien en el equipo pues cada uno de los integrantes del equipo me ha hecho sentir como en casa desde el principio y Arón sabemos que es un piloto muy rápido y que nos podremos ayudar ara hacer un gran campeonato", señaló Bastianini, quien reconoció que "Mugello es el circuito que más me gusta pero la verdad es que en Misano me siento como en casa".

"El año pasado no sabíamos muchas cosas que ahora ya conocemos de los distintos circuitos de los grandes premios y nuestro objetivo es estar habitualmente entre los diez mejores y siempre en cabeza del campeonato. Sólo prometo trabajar para conseguir nuestra primera victoria en el mundial", agregó Arón Canet.

En Moto2 Bartholemy aseguró que para ellos el objetivo era luchar por el título mundial "ganar carreras e intentar estar lo más arriba posible durante toda la temporada para tener opciones al campeonato y que tengamos la suerte de que nuestros pilotos no sufran lesiones importantes".

Franco Morbidelli fue de los más destacados al final de la pasada temporada pero "este año es completamente diferente, con una moto completamente nueva y nos tendremos que acostumbrar lo más rápidamente posible a ella para conseguir cuanto antes el nivel del año pasado".

"Estoy muy contento de continuar un año más en el equipo después de dos temporadas muy duras tras haber conseguido ser campeón del mundo de Moto3 en 2014 pues los buenos resultados nos está costando que lleguen", explicó Alex Márquez, que espera poder rendir a un nivel mucho más alto en 2017.