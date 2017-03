Djokovic dice que triunfo sobre Del Potro en Acapulco no fue revancha por Río

El serbio Novak Djokovic, primer favorito al título del Abierto Mexicano, dijo este jueves de madrugada en Acapulco que el triunfo sobre el argentino Juan Martín del Potro no fue revancha por la derrota que le propinó en los Juegos Olímpicos de Río 2016, donde lo eliminó en primera ronda.

"Esto no fue una revancha, esto fue un partido diferente, un año diferente, no me gustan las revanchas, me concentré en dar lo mejor de mí para intentar ganar el partido", dijo el serbio en conferencia de prensa tras el partido.

Djokovic, quien se impuso por 6-4, 4-6, 6-4 en un partido espectacular, aseguró que fue un duelo muy cerrado y se mostró impresionado por la forma en que el público apoyó a ambos contendientes.

"Cada partido contra Del Potro en los dos últimos años fue muy cerrado. Realmente disfruto jugando y fue bueno para todo la gente que estuvo en el estadio (...), fue un gran competencia, de alto nivel, entre jugadores top", apuntó.

Sobre Kyrgios, su rival de este jueves en cuartos de final, dijo que primero descansará esta noche y tratará de recuperarse del largo partido ante Del Potro y ya después pensará en el duelo de cuartos.

En su turno, el argentino Juan Martín del Potro dijo que fue un "partido parejo" y como se esperaba, ambos cumplieron las expectativas del público.

"Fue otra gran batalla entre los dos y está vez le tocó quedarse con el partido, tuve mis oportunidades en el tercer set, pero él aumentó el nivel y no cometió errores en momentos importantes. (Novak) fue justo ganador".

Dijo que después tres operaciones en la mano no es fácil para él y está "conviviendo con muchas sensaciones".

"Esa es la realidad y lo que me toca y mientras mi cabeza esté fuerte tendré que lidiar con estas situaciones y disfrutar del tenis, como el apoyo de hoy y el apoyo de la gente para seguir luchando".