Nadal dice que solo fue un "mal gesto" la molestia en rodilla pero está bien

El español Rafael Nadal, segundo favorito en el Abierto Mexicano y en el que este miércoles avanzó a cuartos de final, dijo que la molestia que sintió ayer en la rodilla derecha y por la que utilizó un vendaje en sus dos partidos, solo fue un mal gesto y evoluciona positivamente.

"Ayer sentí algo en el calentamiento (previo al duelo ante Mischa Zverev) y hoy estoy mejor que ayer, esa es la realidad, con lo cual creo que solo fue un pequeño mal gesto y creo que evoluciona positivamente, de momento", dijo Nadal en conferencia de prensa tras su victoria ante el italiano Paolo Lorenzi.

"Evidentemente la rodilla siempre es un lugar donde he sufrido en mi carrera, pero como se ha podido ver he jugado un partido en plenitud de condiciones, he jugado a un nivel alto, también de movilidad y feliz por ello y espero que las rodillas respondan bien", añadió Nadal.

Del partido ante Lorenzi, remarcó que lo jugó "a un buen nivel y cometí muy pocos errores".

Sobre su duelo de cuartos de final con el japonés Yoshihito Nishioka, el español anticipó "un partido interesante" y recordó que su rival viene con ritmo de juego ya que llegó del torneo de calificación "y ha jugado cuatro o cinco partidos para estar en cuartos y vendrá con mucha confianza".