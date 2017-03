Mónica Puig descarta presión y va partido a partido en Acapulco

La puertorriqueña Mónica Puig, cuarta favorita en el Abierto Mexicano, descartó hoy que cargue con cierta presión por obtener un resultado y dijo que va partido a partido en Acapulco, torneo en el que ya está en cuartos de final.

Puig se impuso por 6-4, 6-4 a la eslovaca Daniela Hantuchova y ahora se enfrentará a la estadounidense Christina McHale, quien eliminó a su compatriota Taylor Townsend por 6-1, 7-6 (5).

"No siento presión, se la meta que quiero cumplir y no es de un resultado, es ejecutar lo que trabajo con mi entrenador y si lo miro así, seré un poco más objetiva", dijo Puig en conferencia de prensa.

La medallista de oro en Río 2016 comentó que no había visto el cuadro y no sabía contra quien iba a jugar.

"Voy partido a partido, pensando en lo que tengo que hacer y mejorar, y si no pasa en este torneo (lograr algo) tendré la paciencia de que en otro torneo va a salir, el año es muy largo, tengo muchos torneos y oportunidades para sobresalir y me voy a enfocar en el proceso de mejorar y ya me tocará mi momento", finalizó.