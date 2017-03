Keylor Navas: "A las balas hay que ponerle el pecho"

Keylor Navas, portero costarricense del Real Madrid, acepta la crítica tras fallar en el tercer gol de la UD Las Palmas, la encaró con valentía afirmando que "a las balas hay que ponerle el pecho" y recordó que también realizó "cuatro paradas" que ayudaron al empate de su equipo.

"Soy consciente de cuando cometo un error y de cuando hago las cosas bien. Siempre trato de quedarme con todo el partido y hoy me voy sabiendo que cometí un error, pero también cosas buenas como cuatro intervenciones que ayudaron al grupo. No me voy a esconder, voy a seguir adelante, a las balas hay que ponerle el pecho. La Liga está viva y hay que seguir peleando por el título", dijo en la zona mixta del Santiago Bernabéu.

El portero costarricense fue silbado por la afición del Real Madrid y recordó que no es la primera vez que lo sufre. "Cuando era suplente y me marcaban en Copa también me pitaban con algún gol que no estaba contento. No es nuevo, creo que puedo dar la vuelta a esta situación para que todos salgamos contentos del estadio".

Y respetó la decisión de la afición de silbar, prometiendo todo su esfuerzo para mejorar y acabar celebrando títulos juntos. "Nunca juzgo a nadie, siempre trato de dar lo mejor de mi en el trabajo para ayudar al grupo. Cada uno es libre de opinar, lo respeto y tengo que esforzarme por hacer mejor las cosas. Lo tengo claro. Ojalá me apoyen como muchas veces y si al final quedamos campeones los que pitan van a estar contentos también".

Sobre el equipo, Keylor admitió el bache que vive el Real Madrid que le ha llevado a perder el liderato de LaLiga. "Normalmente en el fútbol hay momentos buenos y malos, los últimos partidos no han sido nuestros mejores momentos y somos conscientes, pero sabemos que van a venir buenos porque trabajamos bien. Queda el tramo final de Liga y Champions. Estamos vivos en dos competiciones, esperamos mejorar para hacer un cierre de temporada fuerte".

"Esto invita a trabajar más, tenemos que esforzarnos porque esto no ha terminado, quedan muchos partidos. Hay que tener la cabeza fría. Mucha gente quiere que estemos mal pero el grupo es fuerte y está unido. Lo vamos a demostrar hasta el final", añadió.

Por último, no cree que la reacción de la grada vaya a condicionar su futuro en el Real Madrid. "Creo que ya si la afición es la que toma la decisión de quien sigue y quien se queda nunca lo he visto que pase aquí. Se que tengo que trabajar y mejorar. Soy yo el que está aquí y voy a defender a muerte mi puesto aunque muchas veces las cosas no salen como uno quiere. Ganando títulos todos estaremos contentos. Estoy muy tranquilo, respeto a todo el mundo y me voy a esforzar para que los pitos se transformen en aplausos".