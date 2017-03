Setién: "Hemos hecho méritos suficientes para ganar el partido"

Quique Setién, técnico de Las Palmas, se mostró 'un poco triste' después de que su equipo no lograra la victoria ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu pese a llegar a los minutos finales con una ventaja de 1-3.

"Me voy un poco triste. Creo que hemos hecho méritos suficientes como para ganar el partido. Hemos tenido ocasiones muy claras. El resultado tenía que haber sido más cómodo. No tenemos ese punto de suerte todavía a pesar de que hoy hemos hecho un gran partido y hemos metido goles, que nos faltaban en las últimas jornadas", dijo.

"Ha sido una pena porque una victoria aquí para nosotros, para la historia de este club, hubiera sido importantísima. También para la autoestima de todos. Nos queda que hemos hecho un gran partido, hemos tenido el control del juego, el balón. Méritos hemos hecho", añadió en rueda de prensa.

Preguntado por las decisiones del colegiado, indicó: "No quiero incidir en la actuación arbitral porque no es fácil arbitrar. En el último córner el línea ha estado cuatro segundos dudando entre pitar córner o fuera de banda, con lo cual ha demostrado que no sabía exactamente qué había sido. Está claro que no lo ha visto y ante la duda, y en un escenario como este, es normal que se dejen influir en esto".

Asimismo se refirió a Jesé, que hoy volvía al Bernabéu: "Les pido a los jugadores que trabajen para el equipo y él lo ha hecho una vez más. Se ha sacrificado, ha tenido muchas acciones en las que ha ayudado a su lateral y se ha proyectado muy bien hacia delante".

"No ha tenido la fortuna del gol pero esa llegará, tardará más o menos, da lo mismo. Lo importante es que nos aporta muchas cosas, que es un jugador para nosotros que nos da cosas que no nos da nadie. Esperaremos a que vengan los goles y si no los hace no pasa nada, los harán otros compañeros", añadió.