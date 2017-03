Zidane: "No queremos buscar excusas con el árbitro"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, desveló que Gareth Bale pidió perdón en el vestuario por la expulsión que condicionó el partido ante la UD Las Palmas (3-3) y no se excusó en la actuación de Fernández Borbalán, al asegurar que no quiere "buscar excusas con el árbitro" sin ocultar su mal momento.

"Como siempre no me voy a meter con el tema de los árbitros. Nosotros no tenemos que buscar excusas con eso. Lo que podemos es hacer las cosas mejor, no es un momento que estemos contentos con lo que estamos haciendo. Son momentos de la temporada que son así, llevamos cuatro partidos que no nos salen las cosas como queremos pero no queremos buscar excusas con el árbitro", aseguró sin quejarse de polémicas decisiones arbitrales en el partido.

La expulsión de Bale en el minuto 47 marcó el choque. Zidane justificó la acción del galés. "Ha pedido perdón, no está contento de la expulsión pero ya está, puede pasar y está claro que era mejor jugar con once pero es un hecho del partido que no podemos cambiar".

"Luego con diez llegamos a empatar a tres. Hay que cambiar el chip porque había muchos momentos que venía contento a rueda de prensa y últimamente no, pero al mismo tiempo sé que esto es muy largo y lo vamos a cambiar", añadió.

En su análisis del partido, el técnico francés incidió en un error de actitud de sus jugadores en las primeras partes. "El fallo seguro es en nuestro inicio. Aunque metimos el gol enseguida, se ve que no estamos como queremos para ir a matar el partido".

"Metemos al rival en el partido y si dejas la posesión a buenos jugadores como en la primera parte es difícil contenerlo. Al mismo tiempo nosotros no nos tenemos que volver locos ahora porque este año también hicimos cosas buenas. Hay que analizar otra vez y pensar que podemos cambiar. Hemos hecho un esfuerzo enorme para pasar de 1-3 a 3-3, carácter tenemos, cosas buenas podemos hacer y luego hay momentos en los que hay que estar listos en la primera parte", dijo.

Pidió Zidane mentalidad positiva a sus jugadores y al madridismo en un momento de irregularidad que ha llevado al Real Madrid a perder el liderato de LaLiga Santander 16 jornadas después.

"Lo que tenemos que pensar ahora es en positivo, lo negativo lo vamos a analizar. Hemos hecho un esfuerzo enorme, por eso nos podemos enfadar con nuestra primera parte porque si hubiésemos puesto el esfuerzo de la segunda habría sido más fácil. Tenemos que seguir, no hay más remedio. Estamos en el mismo barco todos, yo soy el responsable y estoy convencido de sacarlo adelante juntos", afirmó.

Y fue el primer crítico. "No es un momento bueno en nuestro juego, sobre todo en las primeras partes. Cuando había momentos buenos que estábamos líderes decía que iba a ser difícil hasta el final. Hoy no estamos lideres pero la Liga está siempre abierta. No vamos a bajar los brazos, vamos a seguir luchando porque el título se consigue al final, no ahora. Por el bien de todos tenemos que pensar en positivo".

"No lo estamos haciendo bien, antes tampoco lo hacíamos perfecto, pero en los últimos partidos las primeras partes no lo estamos haciendo bien. Queremos cambiarlo, va a tardar varios partidos pero seguro que lo vamos a cambiar", sentenció.