Berizzo: "Nos faltó administrar un poco más la ventaja"

El argentino Eduardo "Toto" Berizzo, entrenador del Celta de Vigo español, achacó el empate de su equipo ante el Espanyol a que no lograron "administrar" más tiempo ninguna de las ventajas que dispusieron, y, sin culpar del resultado, criticó la actuación del colegiado aragonés Jaime Latre.

"El trámite del partido nos fortalece porque siempre hay que dar por bueno un punto. Pero nos han empatado muy rápido. Si hubiéramos administrado la ventaja un poco más de tiempo el partido hubiese sido nuestro, creo. Luego cuando nos quedamos con un jugador menos ya fue otro partido", comentó en rueda de prensa.

A Berizzo, que no acostumbra a hablar de los árbitros, no le gustó la actuación de Jaime Latre: "Todos los fallos arbitrales nos sucedían en contra. El futbolista vive en una incertidumbre porque una mano es y otra no. Siento la incomodidad de que el futbolista no sabe lo que le van a pitar. Si el balón te pega dos veces en la mano y te van a expulsar vamos a tener que salir con los brazos vendados. No sé si el criterio cambia por el color de la camiseta".

Al técnico celeste se le cuestionó por la posibilidad de que sustituya a Luis Enrique en el banquillo del FC Barcelona, después de que el asturiano anunciase que no seguirá en el Camp Nou: "No sabía la noticia, Luis tendrá sus motivos para decidirlo y anunciarlo. Para mí es un motivo de alegría que uno sea opción de un equipo como el Barcelona".