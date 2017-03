Icetex aún no ha pagado a los estudiantes "Pilos"

Mediante un comunicado, el Icetex informó que entre viernes, lunes y martes, se lograron desembolsar exactamente 24.622 ayudas para los estudiantes. Esto significa que no todos los pilos ha recibido la ayuda.

Según la entidad no se lograron pagar cerca de 2.000 más debido a que las transacciones rebotaron porque, al parecer, los estudiantes no tienen la tarjeta del Banco Popular, o cambiaron de documento y no le informaron al Icetex.

Por esto, el instituto llamará a uno por uno de estos estudiantes para averiguar cuál ha sido el motivo del problema.

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior recordó que para que los estudiantes pilos reclamen su dinero deben tener la tarjeta recargable del Banco Popular.

Sin embargo, en las redes sociales, los estudiantes pilos han aprovechado y denuncian varios incumplimientos del Icetex. Por ejemplo, la entidad había lanzado el programa ser pilo profe, para que los pilos escogieron la carrera docente. A estos estudiantes se les prometió un computador portátil, y luego de tres semestres, algunos no lo han recibido.