¿En qué va la implementación de los acuerdos de paz?

El Congreso es la corporación encargada de poner en marcha todo lo pactado entre el Gobierno y las Farc en La Habana, Cuba. Por esa razón se creó el método abreviado denominado “fast track” que fue avalado por la Corte Constitucional para adelantar la implementación.

En el día D+90 ya han sido algunas iniciativas como le Ley de amnistía, el acto legislativo que da seguridad jurídica a lo pactado durante tres periodos presidenciales para que no se pueda modificar lo pactado, la participación de los integrantes de Voces de Paz en los debates de la implementación y está a punto de ser aprobada la reglamentación de la Jurisdicción Especial para la Paz, la columna vertebral del proceso de paz.

Actualmente, está en trámite en la Cámara de Representantes el proyecto que le otorgará a las Farc cinco curules en la Cámara y cinco en el Senado, si por votación popular no alcanzan ningún escaño. Además, reglamentar la participación en política de la guerrilla en 2018.

Aunque parezca que se ha avanzado, la realidad es que aún faltan muchos temas por reglamentar. El Gobierno y las Farc continúan reuniéndose para definir algunos textos que se presentarán al Congreso, y antes del 15 de marzo llegará la reforma al sistema electoral que hace parte de lo acordado en Cuba en el punto dos de la agenda.

El Gobierno anunció que se radicará la otra semana un paquete legislativo de proyectos de ley para iniciar con el desarrollo del primer punto de la agenda, relacionado con temas agrarios. “Los proyectos tienen que ver con el punto 01 de desarrollo del campo colombiano, los radicamos con el Ministerio de Agricultura, que son los de asistencia técnica en el sector agropecuario y el proyecto de adecuación de tierras”, dijo el ministro del interior Juan Fernando Cristo.

Las Farc han manifestado, reiteradamente, que la implementación va lenta e incluso, desde el legislativo, han compartido esa posición y por eso han pedido la celeridad al Gobierno.

Esta es la hoja de ruta del Gobierno para la implementación:

1. Ley de Amnistía

2. Acto legislativo de incorporación de la Jurisdicción Especial para la Paz, a la Constitución Política, según acuerdo del 7 de noviembre de 2016.

3. Acto legislativo para la incorporación de un artículo transitorio a la Constitución Política, según acuerdo de 9 de noviembre de 2016.

4. Ley o Acto legislativo de creación de la Unidad para la investigación y desmantelamiento de las organizaciones criminales entre ellas las sucesoras del paramilitarismo establecido en el numeral 74 del Acuerdo de creación de la Jurisdicción Especial para la Paz. Incorporación a la Constitución de la prohibición de la promoción, organización, financiación o empleo oficial y o privado de estructuras o prácticas paramilitares.

5. Las normas incluidas en los literales anteriores se tramitarán simultáneamente.

6. Leyes necesarias para la aprobación de las normas procesales que regirán los procedimientos de la Jurisdicción Especial para la Paz conforme a lo establecido en el numeral 46 del Acuerdo de creación de dicha jurisdicción, normas que deberán contemplar cuando menos los siguientes principios: el sistema será adversarial y respetará el debido proceso y el principio de imparcialidad, contemplará la debida publicidad y garantizará el principio de contradicción en la valoración de la prueba y la defensa, así como la doble instancia, y dará cumplimento a los principios contemplados en el numeral 14.

7. Acto legislativo y normas de organización sobre la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado y de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición.

8. Ley de tratamiento penal diferenciado para delitos relacionados con los cultivos de uso ilícito, cuando los condenados o procesados sean campesinos no pertenecientes a organizaciones criminales, ley en la que se incluirá tratamiento penal diferenciado para mujeres en situación de pobreza, con cargas familiares, condenadas con delitos relacionados con drogas no conexos con delitos violentos y que no formen parte de estructuras directivas de organizaciones criminales, conforme a las recomendaciones efectuadas por la Organización de Estados Americanos.

9. Suspensión de órdenes de captura de integrantes de las FARC-EP o personas acusadas de serlo o de colaborar con dicha organización y suspensión de los procedimientos de extradición de los anteriores hasta entrada en vigencia de la ley de amnistía y de la norma Acuerdo Final 24.11.2016 Página 203 de 310 constitucional de prohibición de la extradición establecida en el numeral 72 de la Jurisdicción Especial para la Paz. Adopción de medidas sobre el estatuto jurídico civil de todos los integrantes de las FARC-EP que permitan la aplicación estricta de lo establecido en el numeral 72 de la Jurisdicción Especial para la Paz.

10. Reforma constitucional y legal sobre garantías y participación para el nuevo partido o movimiento político que surja del tránsito de la FARC-EP a la vida política legal, incluyendo la modificación de la segunda frase del Artículo 67 transitorio de la Constitución Política para garantizar la participación política.

11. Normas y medidas necesarias para la implementación y verificación de los acuerdos, incluyendo lo relativo a normas de financiación.

12. Normas o reformas constitucionales o legales necesarias para que el Plan Cuatrienal de Implementación, con su correspondiente Plan Plurianual de Inversiones sea incorporados al Plan Nacional de Desarrollo de la respectiva vigencia. 6.1.10.

Calendario de implementación normativa durante los primeros 12 meses tras la firma del Acuerdo Final, conforme a lo establecido en el Acto Legislativo 1 de 2016

1. Leyes y/o normas para la implementación de lo acordado en el marco de la Reforma Rural Integral y la sustitución de los cultivos de uso ilícito.

2. Ley y/o normas de desarrollo sobre participación política: creación de circunscripciones transitorias especiales de paz, ampliación de espacios de divulgación para partidos y movimientos políticos incluyendo a medios de comunicación y difusión.

3. Ley y/o normas del sistema de financiación de los partidos incluyendo el incremento de la financiación de estos, y en especial, de la organización o movimiento político que surja de los acuerdos de paz.

4. Ley y/o normas de desarrollo para reforma de la extinción judicial de dominio.

5. Reforma del Sistema de alertas tempranas.

6. Ley y/o normas de desarrollo para la reforma del Sistema de alertas tempranas.

7. Ley y/o normas de desarrollo sobre Sistema Integral de Garantías de seguridad para la organización política que surja de los acuerdos de paz.

8. Modificaciones de la Ley 1448 de 2011, de Víctimas y Restitución de Tierras, con base en lo acordado en el punto 5.1.3.7 del acuerdo de “Víctimas”, teniendo en cuenta el principio de universalidad y conforme a los estándares internacionales, para ampliar el reconocimiento de todas las personas víctimas de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de derechos humanos, Acuerdo Final 24.11.2016 - Página 204 de 310 ocurridas con ocasión del conflicto armado interno.

9. Leyes y/o normas de desarrollo sobre Reincorporación económica y social.

10. Leyes y/o normas de desarrollo sobre garantías y promoción de la participación de la ciudadanía, la sociedad, en especial de las comunidades de las Circunscripciones Especiales de Paz.

11. Ley y/o normas para la adopción de medidas para combatir la corrupción.

12. Organización de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición.

13. Normas para la creación, promoción y fortalecimiento de los mecanismos de Control y veeduría ciudadanas y de observatorios de transparencia.

14. Reformas constitucionales y legales relativas a la organización y régimen electoral con especial atención sobre la base de las recomendaciones que formule la Misión Electoral.