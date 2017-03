Hoy empieza juicio contra agresores de la periodista Jineth Bedoya

La periodista Jineth Bedoya tendrá que narrar por duodécima vez lo sucedido el 25 de mayo del año 2000, en el juicio que se le adelanta al exparamilitar Mario Jaimes, señalado por la Fiscalía de los delitos de secuestro, abuso sexual y psicológico.

“En un hecho que no alcanzamos a comprender ni mi familia, ni mis amigos, ni yo, la justicia de este país me está obligando a revictimizarme, y el Tribunal Superior de Bogotá me ha obligado a que el 1º de marzo vuelva a contar mi violación por doceava vez”, dijo la periodista en un vídeo publicado a través de las redes sociales.

La periodista invita en la grabación a la “comunidad” para que la acompañen en esta fecha.

“Esto no solamente me pasa a mí, le pasa a muchas mujeres que como yo han sido víctimas. Y lo que les estoy pidiendo hoy es que por favor no me dejen sola, que me acompañen ese día”.

Durante el proceso, las autoridades han señalado a por lo menos 27 personas que estarían involucradas en estos hechos.