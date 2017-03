El Congreso argentino inicia el año legislativo rodeado de protestas

Organizaciones de docentes, investigadores y sindicatos de distintos sectores se concentraron hoy en los alrededores del Congreso de los Diputados argentino para manifestar sus reclamos al Gobierno de Mauricio Macri en el inicio de las 135 sesiones ordinarias legislativas del país austral.

A pocos días de que comience el curso escolar, organizaciones de docentes encabezaron una de las concentraciones para solicitar al Ejecutivo una subida salarial que compense el poder adquisitivo perdido a causa de la inflación registrada el pasado año, explicaron a Efe fuentes gremiales.

El secretario de relaciones internacionales de Ctera (sindicato docente a nivel nacional), Eduardo Pereira, pidió "que se cumpla la ley" y que el Ejecutivo convoque paritarias (nombre que reciben en Argentina las actualizaciones anuales salariales) para discutir una subida mínima del 35 % del sueldo, una cantidad que, en su opinión, "solamente" cubriría el coste inflacionario.

Según Pereira, el "silencio absoluto" del Ministerio de Educación, no haber convocado paritarias y haber establecido un "techo" del 18 % en la negociación de la subida del salario reafirman el paro nacional que el sector ha previsto para el inicio del curso escolar los próximos 6 y 7 de marzo.

Durante su discurso, Macri hizo hincapié en la necesidad de asegurar que los docentes puedan "realizarse y tener un salario digno" para combatir el abandono escolar y lograr que cada vez sean más los jóvenes que completen estudios universitarios.

En este sentido, el presidente sostuvo que hay que cuidar y apoyar a los docentes en su tarea "especialmente cuando son víctimas de agresiones".

Sin embargo, la polémica se avivó después de que añadiera que, en su opinión, el titular del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires (Suteba), Roberto Baradel, no necesita que "nadie lo cuide".

Baradel había asegurado recientemente haber recibido amenazas en medio de las negociaciones salariales, por lo que la Justicia le dispuso una custodia policial.

No obstante, el sindicalista denunció hoy ante la Justicia que recibió nuevas amenazas y responsabilizó a Macri de su seguridad y la de su familia.

"Hago responsable al presidente por la seguridad de mis hijos", sostuvo tras presentar la denuncia.

Por su parte, investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) se reunieron frente a la Cámara para solicitar que el Gobierno aumente la partida presupuestaria destinada a Ciencia.

El presidente se dirigió al sector durante su intervención cuando aseguró que el Gobierno fomentará la inversión pública y privada en investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación productiva, un sector que calificó de "clave" para el crecimiento del país.

A juicio de Alan Salai, uno de los delegados de la organización Jóvenes Científicos Precarizados, las palabras de Macri "no pueden ser tomadas con mucha seriedad" porque durante la campaña electoral prometió subir a un 1,5 % por ciento el producto bruto interno del presupuesto dedicado a Ciencia y "no solamente no llegó, sino que lo bajó y pasó de 0,7 % a 0,6 %".

A pesar de que reconoció no haber podido escuchar el discurso del dirigente, Salai insistió en que las medidas relacionadas con el Conicet buscan "desfinanciar el sistema" y recordó que el Gobierno aprobó "cerca de 500 despidos" en el organismo.