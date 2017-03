Los Lores introducen los derechos de los europeos en la ley del "brexit"

La Cámara de los Lores británica aprobó hoy una enmienda a la ley del "brexit" para garantizar los derechos de los ciudadanos comunitarios que viven en el Reino Unido ante la salida del país de la Unión Europea (UE).

Por 358 votos favor y 256 en contra, el Gobierno sufrió su primera derrota durante la tramitación de este proyecto de ley, que recibió el visto bueno de la Cámara de los Comunes a principios de febrero con una amplia mayoría y sin ninguna de las enmiendas de la oposición.

La decisión de los Lores (cámara alta británica), cuyos miembros no han sido elegidos en las urnas y donde el Ejecutivo no cuenta con mayoría, puede retrasar el calendario previsto por la primera ministra, la conservadora Theresa May, para iniciar la desconexión con Bruselas.