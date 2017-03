Oficialismo y oposición de Uruguay buscarán evitar "bloqueo" en el Parlamento

La coalición de izquierdas que gobierna en Uruguay, el Frente Amplio (FA), y la principal fuerza de la oposición, el Partido Nacional (PN), buscarán evitar un "bloqueo" en el Parlamento durante el nuevo curso legislativo que hoy comienza, ante la pérdida de la mayoría oficialista en la Cámara de Diputados.

"Mi única preocupación, que debe ser de todo el sistema político uruguayo, es no caer en un trancazo político que no lleve nada para ningún lado. Es cierto que nosotros ya no tenemos el voto 50 y que la oposición puede tenerlo", dijo hoy a Efe el coordinador de la bancada de diputados del FA, Jorge Pozzi.

En este sentido, el diputado expresó que la búsqueda el voto que falta será un trabajo diario en el que cada situación será diferente para encontrarlo, pero que eso no quiere decir que la oposición pueda "imponer su agenda" ya que el FA aún tiene mayoría en el Senado.

"Algún líder de la oposición dejó a traslucir que desde Diputados se iba a marcar la agenda del país y eso es una ilusión que no se va a cumplir. Ellos no pueden imponer ninguna agenda y tal vez nosotros tampoco, pero vamos a seguir gobernando", subrayó Pozzi.

Por otra parte, el coordinador manifestó que si bien la oposición está formada por partidos políticos tanto de derecha como de izquierda, podrían llegar a votar en bloque ante "la posición ideológica de querer derrotar al FA".

Asimismo, declaró que esta situación no hará que la bancada asuma posturas de derecha, ya que su proyecto siempre será de izquierda.

En tanto, el coordinador de la bancada del PN, Jorge Gandini, dijo hoy a Efe que la pérdida del voto 50 del FA no genera que la oposición sea mayoría, sino que nadie las tiene, ya que se debe tener en cuenta que aún el oficialismo es mayoría en el Senado.

"La oposición puede construir una posición única que le puede dar mayorías en diputados pero no la tiene en el Senado. La nueva realidad queda marcada por esa situación, nadie tiene mayorías y todos pueden tenerlas, habrá que trabajar por obtenerlas sino lo que se produce es un bloqueo", destacó Gandini.

En este sentido, el diputado explicó que "caso a caso" el FA podrá conseguir el voto que falta, ya que Gonzalo Mujica, el diputado que se declaró independiente del oficialismo, podrá acompañar algunos proyectos y sino el diputado de Unidad Popular Eduardo Rubio podrá hacerlo en otros.

Con respecto a ello, Gandini manifestó que la próxima rendición de cuentas, que se realizará en junio de este año, será uno de los momentos en el que incremente el debate político y la negociación para llegar a acuerdos.

"Lo que debemos habilitar por primera vez es un debate de fondo sobre algunos artículos y ahí poner en juego el ejercicio natural de un órgano como el parlamento donde las mayorías se construyen y ahí veremos cual es el juego de las negociaciones", concluyó.