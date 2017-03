El otro "hombre del sombrero" denuncia serie de arrestos "por error" en 1 año

Fayçal Cheffou, que fue erróneamente identificado como el "hombre del sombrero", uno de los supuestos terroristas de los atentados del pasado marzo en Bruselas, presentó una queja formal ante la Policía tras haber sido detenido por error al menos 3 veces en un año, informó hoy la prensa belga.

Cheffou, periodista de profesión, decidió denunciar después de que la Policía de Bruselas le detuviera el pasado fin de semana por su supuesta participación en una falsa alerta de bomba en una céntrica sala de conciertos de la ciudad.

El joven narró estos hechos a través de un mensaje en su perfil de Facebook, en el que denunció que los agentes llegaron a su casa a las dos de la madrugada y, tras colocarle las esposas, requisaron toda su ropa de color rojo porque estaban buscando a un sospechoso con esa vestimenta.

Posteriormente, la Policía le trasladó a la comisaría, de donde fue liberado después de que los oficiales comprobaron que no era la persona que estaban buscando.

"Me gustaría saber por qué me llevaron a la comisaría con las esposas puestas y después me soltaron diciéndome que era un error y sin darme más detalles. Me gustaría saber quién cometió ese error", escribió en Facebook.

En esta red social, Cheffou asegura que ha sido detenido cinco veces en el último año, si bien otros medios como "La Libre Belgique" señalan que han sido tres los arrestos.

La Policía y la Fiscalía belgas identificaron erróneamente a Cheffou como el tercer terrorista responsable de los atentados de Bruselas de marzo de 2016, conocido como el "hombre del sombrero" por llevar uno en el momento en que lo captaron cámaras de seguridad del aeropuerto.

En aquella ocasión, fue liberado cuando la Policía determinó que el hombre que había participado en los ataques en el aeropuerto y en la red de metro era en realidad Mohamed Abrini.

Cheffou también fue detenido por error y posteriormente puesto en libertad el pasado mes de febrero, durante una operación policial en busca de un combatiente sirio de vuelta en Bélgica.