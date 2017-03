El presidente de Uruguay cumplió con el 24,1 % de sus promesas, según estudio

El Gobierno de Tabaré Vázquez cumplió con el 24,1 % de las promesas electorales tras cumplir hoy dos años de mandato, según un informe realizado por el sitio UYCheck en el que se analizan 220 propuestas comprendidas en 26 áreas temáticas.

El informe destaca que las de "mejor desempeño" en estos dos años de gestión fueron Derechos Humanos (56 % de cumplimiento) y Seguridad (42,2 %), mientras que Defensa, Drogas, Investigación y Desarrollo, Educación, Política Exterior y Trabajo no reflejaron ningún avance.

"La más llamativa es Educación, que permanece en 0 %, no significa que en Educación no se esté haciendo nada, simplemente que de las promesas que estaban dispuestas en el programa de Gobierno nosotros no encontramos avance en ninguna de estas 8 promesas", dijo a Radio Uruguay el director de UYCheck, Román Sugo.

Con respecto al nivel de avance global del programa, el director explicó que la cifra no significa que todas estén en el máximo nivel de cumplimiento, sino que también se consideran las que tienen un nivel de avance pero que todavía no se encuentran cumplidas.

De las 220 promesas, el informe muestra que hasta el momento se cumplieron 41 de ellas y 21 están incompletas, mientras que 158 están incumplidas.

Asimismo, manifestó que si se toma como referencia a la medición realizada en el primer año de Gobierno, el mayor crecimiento se dio en Seguridad, Política Social e Infraestructura.

Sugo destaca al Plan Nacional de Cultura Democrática y Humanista, al programa de voluntariado del Ministerio de Desarrollo Social, las reuniones de seguridad con los partidos opositores, el registro de armas de fuego y el proyecto de ley del oficialismo sobre un país libre de violencia de género, como los mayores avances en Seguridad.

"Los avances en Políticas Sociales vienen muy asociados al Sistema de Cuidados que parecería estar a punto de comenzar (...). En infraestructura también viene asociado a un plan que si bien no está articulado como tal, hay muchas líneas que van hacia ello", dijo Sugo.

Por otra parte, el informe de UYCheck distingue entre las propuestas realizadas en el programa de Gobierno de la coalición de izquierdas, Frente Amplio, y las promesas que expresó Vázquez en su discurso de asunción realizado en Cadena Nacional el 1 de marzo de 2015.

Dichas promesas representan el 13,64 % del total y tienen un nivel de cumplimiento del 56,7 % y se dividen entre 50 % de promesas cumplidas, 10 % con algún grado de avance y 40 % de incumplidas.

"El área de mejor cumplimiento del discurso es Economía, con 4 cumplimientos en 5 propuestas realizadas", subraya el informe.

Con respecto al primer análisis de las propuestas del discurso realizado en los primeros seis meses de mandato, el informe destaca un "aumento sostenido" del cumplimiento que pasó del 25,7 % en los primeros 180 días al 50 % en los dos años.

"En el global en el primeros seis meses el gobierno avanzó un 10,7 %, completado el año se llegó al 17 % y en estos dos años un 24,1 %. Si bien sigue creciendo quizás la tasa se ha reducido un poco comparando como arrancó con los primeros seis meses", concluyó Sugo.