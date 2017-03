Detenido un exdiputado argelino acusado de lazos con la Inteligencia española

Unidades de la fuerza especial de la Policía argelina (BRI) arrestaron el lunes a Ahmed Belkacemi, exdiputado del gobernante Frente de Liberación Nacional (FLN), por su presuntos vínculos con los servicios secretos españoles, informó a Efe el abogado Nayib Bitam.

Según el letrado, Belkacemi, ahora alto responsable en la Unión Nacional de Juventud, y parlamentario por Tlemecen del partido del presidente Abdelaziz Buteflika entre 2002 y 2007, fue detenido y puesto en prisión preventiva tras ser denunciado por su propia esposa.

"El expediente fue tramitado por un equipo de investigación de servicios de seguridad que lo remitió al juez de instrucción, quien finalmente decidió abrir proceso", explicó Bitam, un abogado que ha llevado casos prestigiosos en los últimos meses.

"Hasta el momento no tenemos suficiente información sobre este asunto. El expediente se encuentra al nivel de la instrucción y no existe en esta fase derecho a difundir información" sobre el sumario, agregó.

Bitam reveló a Efe, asimismo, que hay otras dos personas, que no identificó, incluidas en esta causa y que si se han adoptado las medidas preventivas que se han tomado, como el ingreso en prisión, es que hay pruebas suficientes.

"Según lo que conozco, hay otros dos que inculpados a parte de este antiguo diputado. Si no hay pruebas contra él habría sido liberado, en Argelia no se puede mantener a una persona así si ciertamente no hay pruebas", agregó.

Este tipo de delitos se ajustan al artículo 63 del código penal argelino y podrían suponer una pena de entre 12 y 16 meses de cárcel, concluyo.

Belkacemi fue uno de los diputados del FNL que en 2004 apoyó la candidatura del entonces ex primer ministro (2000-2003) Ali Benflis, el hombre que dirigió la campaña electoral que llevó al poder a Buteflika en 1999.

Benflis, líder ahora del partido opositor "Talaie El Houriat", se presentó de nuevo a las elecciones presidenciales en 2014, año en el que quedó en segundo lugar con un 12 por ciento de los votos frente al 81 del presidente.

Según el diario local "Al Churuk", Belkacemi viajaba con mucha asiduidad al extranjero "en especial a Malasia y a España".