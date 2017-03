Fillon retoma su campaña con una visita al Salón de la Agricultura

El candidato de la derecha francesa a las elecciones presidenciales de abril, François Fillon, retoma hoy su campaña electoral con una visita al Salón de la Agricultura, pese a que la había cancelado para anunciar su citación judicial.

El equipo del aspirante confirmó a Efe que Fillón se desplazará hoy a las 15.00 horas locales (14.00 GMT) a esa feria, una visita casi obligatoria para cualquier político en primera línea, y que mañana tiene previsto un encuentro público en Nîmes, en el sur del país.

La anulación esta mañana de su visita a la feria había suscitado todo tipo de conjeturas sobre su eventual retirada de la carrera al Elíseo, ante el escándalo en el que se ha visto envuelto por los supuestos empleos ficticios de su mujer y dos de sus hijos como asistentes parlamentarios.

En una masiva comparecencia ante los medios en su cuartel electoral en París, Fillon anunció hoy que el juez de instrucción lo ha convocado para el próximo 15 de marzo "a fin de ser imputado", pero que pese a ello no se retirará de la carrera electoral.

El aspirante explicó que se presentará ante la justicia (aunque como diputado aforado tiene el derecho a negarse) para demostrar su inocencia, antes de denunciar que no ha sido tratado como otros y que no se ha respetado su presunción de inocencia.

El ex primer ministro calificó su situación como "un asesinato político" y subrayó que no cederá ni se retirará, porque, en su opinión, "solo el sufragio universal, y no un proceso acusatorio, puede decidir quién es el próximo presidente de la República".