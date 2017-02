Trump pide a los estadounidenses y al Congreso que "sueñen a lo grande"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió hoy a los estadounidenses y a los miembros del Congreso que "sueñen a lo grande" y que "abracen esta renovación del espíritu americano" que ha abanderado con su llegada la Casa Blanca.

Al concluir su primer discurso ante la sesión conjunta del Legislativo, Trump aseguró que "el tiempo para los pequeños pensamientos ha terminado" así como el de "las peleas triviales", e instó a los ciudadanos y congresistas a ser "audaces" en sus aspiraciones.

"Sólo necesitamos el coraje para compartir los sueños que llenan nuestros corazones. El valor para expresar las esperanzas que conmocionan nuestras almas. Y la confianza para convertir esas esperanzas y sueños en acción", afirmó el mandatario en la recta final de su intervención.

"De ahora en adelante, Estados Unidos se fortalecerá con nuestras aspiraciones, y no tendrá la carga de nuestros temores. Inspirado en el futuro, no limitado por los fracasos del pasado. Y guiados por nuestra visión, no cegados por nuestras dudas", afirmó.

"Les pido a todos los que estén viendo (el discurso) esta noche -concluyó- que aprovechen este momento y crean en ustedes mismos. Cree en ustedes mismos. Crean en su futuro. Y crean, una vez más, en EEUU".