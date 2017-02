Pareja en EE.UU. enfrenta sentencia a prisión por amenaza y acoso a negros

Un hombre en Georgia (EE.UU.) fue sentenciado a 20 años de prisión, y su pareja a 15 años, por acosar y amenazar con matar a un menor negro y su familia mientras celebraban su cumpleaños, informó hoy la Oficina de la Fiscalía del Condado de Douglas.

José "Joe" Ismael Torres, de 26 años, y Kayla Rae Norton, de 25 años, fueron sentenciados a 20 años y 15 años, respectivamente, por cargos de asalto agravado, hacer amenazas terroristas y violar la Ley de Pandillas de Georgia por el crimen cometido en 2015.

Torres deberá cumplir al menos 13 de los 20 años de sentencia en prisión, mientras que Norton deberá pasar al menos 6 de los 15 años de su condena tras las rejas.

De acuerdo con videos y documentos presentados en la corte, la pareja irrumpió mientras la familia afroamericana celebraba el cumpleaños del menor de 8 años y les amenazó con matarlos, mientras vociferaban insultos racistas, ondeaban banderas confederadas y Torres apuntaba con un arma a la familia.

El día del incidente, Norton y Torres formaban parte de un grupo denominado "Respect the Flag" ("Respeta la Bandera") que celebraba un encuentro a favor de la bandera confederada en un parque cercano a la vivienda de la familia acosada.

De acuerdo con datos presentados en la corte por David Emadi, de la Fiscalía del Condado de Douglas, donde ocurrió el incidente, el grupo ya había sido reportado al menos en dos ocasiones anteriores por acosar e insultar a residentes negros de la zona.

"Este caso no trata de la Primera Enmienda o el derecho de alguien a ondear una bandera confederada... Este caso es sobre el derecho fundamental que todas las personas tienen en nuestra comunidad para vivir libres del miedo de que en cualquier momento serán agredidos, amenazados y posiblemente matados simplemente por el color de su piel", indicó Emadi en su argumento final ante el jurado.

"Este caso trata del derecho a vivir libres del miedo a la violencia y la persecución que los matones como Torres y Norton y sus amigos de la Supremacía Blanca creen tener derecho a infligir a cualquiera que sea diferente de ellos", agregó en la nota de la sentencia publicada por la Fiscalía en su página de Facebook.

Tras darse a conocer la sentencia, Norton pidió perdón a la madre del menor por lo ocurrido.

"Quiero que sepan que esa no soy yo. Esa no soy yo, ese no es él", dijo la mujer rompiendo en llanto.

"Yo nunca me acercaría a usted y le diría esas palabras. Siento mucho que esto le haya pasado. Lo siento mucho", agregó.