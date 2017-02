Amnistía denuncia la segregación de niños gitanos en colegios eslovacos

Los menores gitanos son segregados en el sistema de enseñanza de Eslovaquia, lo que obstaculiza su educación y los condena a la pobreza y la exclusión, denunció hoy la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) y el European Roma Rights Centre (ERRC).

Ambas organizaciones difundieron el estudio "Una lección en discriminación: La segregación de los niños gitanos en la Educación Primaria de Eslovaquia", en la que explican que la falta de perspectivas laborales de la comunidad romaní arranca con la segregación escolar.

Eslovaquia, recuerda el informe, afronta desde abril de 2015 un procedimiento de infracción de la Comisión Europea por violar la legislación antidiscriminatoria de la UE por esta cuestión.

Los niños gitanos -sostiene AI y ERRC- son diagnosticados en gran número con "discapacidades mentales leves" y enviados a escuelas especiales donde la calidad de la educación es escasa.

En la localidad de Krumpachy, por ejemplo, "el 33% de los niños gitanos que cursan enseñanza primaria (6-15 años) fueron diagnosticados con una ligera discapacidad mental", declaró a Efe Marek Szilvasi, portavoz de ERRC.

Esa alta incidencia de discapacidad mental, diagnosticada por psicólogos y pedagogos en centros de asesoramiento público, "no se sostiene en términos sociológicos".

A esto se une el problema, según Szilvasi, de que el Gobierno de Bratislava "no recoge información sobre la comunidad romaní, por lo que no existen cifras oficiales sobre estas prácticas".

El hecho es que, como dice Szilvasi, estos jóvenes acaban en escuelas especiales segregadas del resto de la población, y a la larga se convierten en guetos escolares donde se imparte formación de baja calidad.

"No es el problema de esta generación, sino que tanto sus padres como abuelos también asistieron a escuelas especiales y no tienen otro referente", añade el portavoz.

"La abyecta incapacidad de Eslovaquia de atajar los profundos prejuicios en el sistema educacional está lastrando el futuro de las generaciones de gitanos desde el momento en que pisan las clases", señala el informe.

A diferencia de Eslovaquia, la República Checa abolió recientemente ese diagnóstico de "discapacidad mental" mediante una enmienda legislativa a la ley de educación, con lo que no resulta tan fácil segregar a los niños gitanos sobre esa base, como antes sucedía.

Aunque el informe se centra en la educación primaria, también considera que la formación profesional, de solo uno a do años (frente los ciclos normales de tres a cuatro años), impartida a niños gitanos no es de calidad y no los prepara para el mercado laboral.

Esa formación vocacional es "totalmente insignificante, tiene una dimensión sexista y no ofrece a habilidades prácticas", concluyó Szilvasi.