Netflix apuesta por los "grandes contenidos" y las coproducciones europeas

Netflix apuesta por los "grandes contenidos" y por producciones originales como la primera española, "Las chicas del cable", que espera alcance a un público amplio y no solo de España, según señaló hoy en Berlín el consejero delegado y cofundador de Netflix, Reed Hastings.

"Estamos muy contentos con nuestro éxito en España desde el año y medio que llevamos operando allí y, sí, estoy seguro de que 'Las chicas' nos darán aún más público, no solo en España, sino que ojalá, como con 'Narcos' o 'Marseille', llegue a una amplia audiencia más allá de su propio mercado", dijo en una mesa redonda con un grupo reducido de medios extranjeros, entre ellos Efe.

El director general de contenidos de Netflix, Ted Sarandos, recordó por su parte que este año la plataforma lanzará más de un nuevo programa al día y subrayó que el secreto radica en que no todos están pensados para llegar a todo el mundo.

Por eso, Netflix se ha volcado en coproducciones con canales europeos como BBC One, BBC Two y Canal Plus, con las que realizará nuevas series: "TROY: Fall of a City", "Black Earth Rising" y "The Spy", respectivamente.

Desde 2012, Netflix ha invertido más de 1.750 millones de dólares en producciones europeas con más de 90 producciones originales en diferentes etapas de desarrollo, entre las que están la española "las chicas del cable", la alemana "Dark" o el thriller italiano "Suburra".

Variedad de temáticas y estilos porque Netflix ha visto en sus veinte años de existencia, tanto en la época del DVD como ahora, en tiempos de las transmisiones en línea a nivel global, que "los gustos son realmente diversos", subrayó Sarandos.

"Así que nosotros queremos algunos programas de Netflix viables para cada una de las personas en el mundo, que es la razón por la cual tienen Netflix. Para ello, tenemos que trabajar muchos géneros, muchos temas y muchos repartos con el fin de hacer contenidos que vayan a gustar a la gente" y que no supondrán lo mismo para un espectador que para el otro, precisó.

Hay géneros que funciona de manera distinta en diferentes partes del mundo, por lo que la plataforma busca basar sus contenidos en los gustos, señaló.

Así, explicó a modo de ejemplo, el estreno de "Gilmore Girls" en todo el mundo fue en general recibido con gran interés, excepto en Brasil, donde el mismo día Netflix lanzó "3%", una comedia original producida en ese país, esta sí, "enormemente popular" allí.

De cara al futuro, ahora que Netflix celebra su vigésimo aniversario, lo único que Hastings dijo poder asegurar es que la plataforma continuará haciendo más películas y más programas de televisión de los que hace ahora.

"Las películas y los programas de televisión llevan sobreviviendo cien años a pesar de los múltiples cambios", recordó Hastings, quien agregó que esta forma de contar historias tiene que ver más con un "aspecto humano" que con un componente tecnológico.

"Por lo tanto, es bastante probable que continuemos por muchas décadas", pronosticó Hastings, quien subrayó que la filosofía de Netflix son "los grandes contenidos", en los cuales la coproducción, los originales propios y los contenidos licenciados son algunas de sus múltiples formas.