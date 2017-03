Century Fox notificará esta semana a Bruselas su oferta por Sky, según FT

El grupo estadounidense 21st Century Fox, propiedad del magnate Rupert Murdoch, pedirá esta semana a Bruselas el visto bueno para adquirir el 100 % de las acciones de la cadena británica Sky, según avanzó hoy el diario "Financial Times".

La notificación por parte de 21st Century Fox a la Comisión Europea (CE) activará al mismo tiempo un plazo de diez días en el que el Gobierno del Reino Unido deberá decidir si remite a las autoridades locales sobre competencia la operación, valorada en 11.700 millones de libras (13.689 millones de euros).

La firma de Murdoch anunció en diciembre el acuerdo para tomar el control de Sky, de la que ya posee el 39,1 % de sus acciones, un paso que ha levantado polémica en el Reino Unido, donde grupos de presión como Media Reform Coalition han alertado de que la operación amenaza la "pluralidad" en los medios británicos.

El empresario australiano ya controla en el Reino Unido, a través del grupo News Corp, los diarios "The Times", "The Sunday Times", "The Sun" y la emisora de radio "TalkSport".

Al añadir el grupo Sky, Murdoch sería propietario de canales de televisión de pago en el Reino Unido, Alemania e Italia.

Al anunciar el acuerdo de compra, 21st Century Fox señaló que espera impulsar su oferta y consolidarse como "un líder global en creación de contenidos y distribución".

James Murdoch, hijo del empresario australiano, fue nombrado presidente de Sky en 2016, lo que había avivado las especulaciones sobre un posible nuevo intento de compra por parte del grupo estadounidense.