Ricky Martin revela quién fue el primer hombre famoso que le gustó

El cantante portorriqueño reconoce que ver a John Travolta en ropa interior durante una de las escenas más subidas de tono de 'Fiebre del sábado noche' le ayudó con el tiempo a asimilar que era gay

Aunque han pasado cerca de siete años desde que anunció públicamente su homosexualidad, el cantante Ricky Martin no ha dejado de ofrecer llamativas e interesantes anécdotas sobre el largo proceso que le llevó finalmente a salir del armario y a convertirse en uno de los activistas más notables de los derechos de la comunidad gay.

Y la última de ellas implica directamente al actor John Travolta, o al menos al carismático personaje que interpretó en la mítica cinta 'Fiebre del sábado noche' (1977), ya que el derroche de sensualidad del que hacía gala gracias a sus impactantes movimientos de baile o a las escenas en las que salía en ropa interior llevaron a Ricky a cuestionarse por primera vez si en realidad le atraían los hombres.

"Guau, me estás llevando de vuelta a aquellos tiempos de 'Fiebre del sábado noche' con John Travolta y esa secuencia en la que está en calzoncillos, se levanta, se sienta e incluso se agarra ahí abajo...", respondió el astro de la música visiblemente acalorado durante una entrevista al presentador Andy Cohen en su programa 'Watch What Happens Live', después de que un espectador llamara por teléfono para preguntarle si alguna vez le había llamado la atención alguna celebridad masculina en el plano sexual.

Aunque está convencido de que en algún momento de su vida ha coincidido con Travolta en cualquier tipo de acto público, Ricky Martin asegura no haber abordado jamás con el veterano intérprete un asunto que hasta ahora casi nadie de su círculo más íntimo conocía.

"Estoy segurísimo de haberle visto en persona, pero evidentemente nunca le dije que él fue mi primer amor platónico", bromeó en la misma conversación, antes de reiterar que la citada película sin duda le marcó para siempre.

"Creo que he debido de ver esa película al menos ocho veces, y en su momento ni siquiera sabía por qué", sentenció.

Dejando de lado el origen de sus preferencias sexuales, lo cierto es que Ricky Martin vive a día de hoy una de las etapas más intensas de su vida a nivel personal y profesional, entre otras razones porque su esperada residencia de conciertos en Las Vegas, que dará comienzo el próximo mes de abril, le obligará a cambiar de residencia una vez más junto a sus hijos Matteo y Valentino, quienes ya acompañaron a su padre durante sus estancias previas en Nueva York y Sídney.

"Todo lo que hago, cada decisión que tomo, está basado en ellos, en su bienestar. Es un compromiso que me hice a mí mismo cuando decidí ser padre. Ellos son un poco como mi religión porque, aunque ellos no lo sepan, son como mis salvavidas. Una vez más, cuando tengo que tomar una decisión, cualquier decisión, pienso en ellos y siempre encuentro la decisión más adecuada", explicaba la semana pasada en el programa del Dr. Oz para justificar su decisión de llevárselos a la ciudad de Nevada.