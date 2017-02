Gobierno de P.Rico reconoce que Plan Fiscal incumplirá exigencias de la Junta

El Gobierno de Puerto Rico informó hoy que su nuevo Plan Fiscal no cumplirá con las exigencias de la Junta de Supervisión, entidad impuesta por EE.UU. para tratar el problema de la enorme deuda, que pide para cuadrar el presupuesto para los dos próximos años fiscales recortes por valor de 4.500 millones de dólares.

El gobernador de la Isla, Ricardo Rosselló, se dirigió a la ciudadanía en un mensaje de situación de estado en el que señaló que a pesar de los recortes previstos no se alcanzará esa cifra y que el Plan Fiscal que será presentado a la Junta de Supervisión antes de la medianoche se sitúa 850 millones de dólares por debajo de lo que pide la entidad.

Según Rosselló, la Junta de Supervisión, a la hora de elaborar las grandes cifras macroeconómicas de las que sale el recorte exigido de 4.500 millones, parte de la base de que la economía de Puerto Rico seguirá en caída en picado durante los próximos años, lo que rechazó.

Rosselló mantuvo que una caída de la economía de más del 17 % el próximo año -como estima la Junta- no es real y que, por el contrario, Puerto Rico crecerá, lo que quiere decir que la recaudación de impuestos será mucho más elevada de lo que la Junta espera y, por lo tanto, se alcanzará el objetivo de la Junta de Supervisión, aunque en un periodo superior a 2 años.

"Con la colaboración de economistas, los nuevos datos que estamos viendo salir como el aumento en el recaudo del Impuesto sobre Ventas y Uso, el aumento en la venta de cemento, el decrecimiento en las quiebras, con las nuevas medidas de desarrollo económico ya plasmadas, el panorama que estimamos es muchísimo más razonable", sostuvo para justificar su planteamiento.

La entidad de control, que puso la fecha de hoy como límite para la entrega del documento del Plan Fiscal, se estableció tras la aprobación el pasado verano por parte del Congreso en Washington de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés).

La iniciativa de aprobar esa normativa respondió a la imposibilidad del Gobierno local de pagar una deuda que ronda los 70.000 millones de dólares a sus acreedores, lo que ha agudizado una una profunda crisis económica que se prolonga por más de una década.

Rosselló hizo un repaso a cada uno de los sectores en los que la Junta de Supervisión exige millonarios recortes, que incluye 1.000 millones de dólares en salud, 1.500 en gastos de Gobierno, 300 en la Universidad de Puerto Rico, 200 en pensiones de funcionarios, además de pedirse incrementar en 1.500 más la recaudación de impuestos, cifras a las que como subrayó no se pudo llegar.

No alcanzar las exigencias que pedía la Junta de Supervisión no significa que no se lleven a cabo fuertes recortes, ya que, de hecho, hay medidas que afectarán directamente a la población.

Rosselló adelantó que no se despedirá a funcionarios tal y como exigía la Junta de Supervisión, aunque, por el contrario, los días de vacaciones de los empleados públicos pasarán de los actuales 30 a 15.

El jefe del Ejecutivo anunció que en materia salarial se elevará el salario mínimo federal, aunque no dio detalles de la cifra.

En el ámbito de la sanidad pública, en el que se compromete a un ahorro de 300 millones de dólares -frente a los 1.000 exigidos por la Junta de Supervisión-, indicó que se intensificará el control contra el fraude en los planes estatales de Medicaid y Medicare.

Rosselló aseguró que con las medidas contempladas en su Plan Fiscal se garantiza por ley la extensión a 10 años del impuesto a las empresas foráneas, lo que nos permite cumplir con el 70 % del aumento requerido por la Junta de Supervisión.

La Junta de Supervisión Fiscal dará a conocer el próximo 15 de marzo si aprueba el Plan Fiscal que le entrega el Gobierno.

La entidad de control ya hizo público que en el caso de que el plan fiscal que le presente el Gobierno no cumpla con las expectativas se le dará una segunda oportunidad al equipo de Rosselló, pero que en última instancia y si es imposible el consenso será la entidad que encabeza la que certificará su propio plan.