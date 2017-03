Puig pide paciencia y trabajo para que surjan jugadoras en Latinoamerica

La puertorriqueña Mónica Puig, campeona olímpica y 42 de la clasificación mundial, dijo que las jugadoras en los países de América Latina deben hacer acopio de paciencia y trabajar mucho para que surjan más tenistas como ella que destaquen en el circuito.

Puig, cuarta favorita en el Abierto de Tenis de Acapulco, confía en que esa es la combinación correcta, porque es la que ella ha aplicado en su carrera, en la que su logró más destacado fue el oro que alcanzó en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

Actualmente, Mónica es la única Latinoamericana entres las 100 primeras del mundo y desde 2013 no sale de esa zona.

"Me encanta representar a Latinoamérica", dijo a Efe con un tono de orgullo.

"Siempre (que he jugado aquí en la región) toda la gente me ha tratado con cariño y me llena de orgullo ser la representante en este momento", destacó.

La progresión de Puig, de 26 años, ha sido significativa en la clasificación. En 2010, cuando se hizo profesional, estaba en el puesto 695 y el más alto al que llegó, en septiembre de 2016, fue el 27.

Sin más representantes latinoamericanas que la acompañen, la jugadora de San Juan señaló que para que salgan "hay que tener mucha paciencia y en algún momento se va a dar" y puso como ejemplo su carrera: "Yo creo que nadie esperaba que yo iba a ganar la medalla de oro, pero vino con paciencia y trabajo y creo que eso es lo que tenemos que hacer".

"La paciencia es vital (en el deporte). Con ella vienen muchas cosas buenas", contó.

Antes, en una conferencia tras su primer partido, Puig contó que para ella ganar la medalla representó "un cambio drástico" en su vida y que no supo "cómo manejar la situación", ya que su vida sufrió muchos cambios, como tener mayor atención en todos los sentidos de prensa y aficionados.

Afirmó, asimismo, que ganar el oro hizo que sus expectativas ahora sean "más altas" porque sabe de lo que es capaz. "Pero trato de mantener los pies en la tierra pensando en lo que tengo que trabajar y en las metas que quiero cumplir", subrayó.

La puertorriqueña señaló que otro método que ha aplicado en su carrera y le ha funcionado es disfrutar en todos los partidos y en los entrenamientos. "Y siempre trato de aprender", apostilló.

Puig superó el martes a la veterana italiana Francesca Schiavone en dos sets y se instaló en la segunda ronda del Abierto Mexicano, en la que este miércoles se enfrentará a la eslovaca Daniela Hantuchova por un sitio entre las ocho mejores.