Luis Fernández echa en cara a Bernard Lama su positivo por marihuana

El entrenador hispano-francés Luis Fernández respondió hoy a las críticas del legendario meta Bernard Lama, al que entrenó en el París Saint-Gemain (PSG) en los años 90, y le echó en cara su positivo por marihuana.

"Hola Bernard, ¡Por los buenos tiempos! Espero que no hayas recaído.. Ten cuidado que puede hacer perder la memoria", publicó en la red social "Twitter" Fernández, quien colocó un enlace de una noticia en la que se informaba del positivo por marihuana de Lama en 1997 junto a una foto del guardameta levantando la Recopa de 1996.

El exentrenador del Athletic de Bilbao, Espanyol y Betis respondió así a una entrevista que el exguardameta concedió hoy a la revista "So Foot" en la que habló sobre los dos años (1994-1996) en los que fue dirigido por Fernández.

"Él era el folclore (...) Fernández es un entrenador para eliminatorias, no es un entrenador de estabilidad. Todas las semanas había que cambiar de equipo (...) Intelectualmente había una distancia (...) y en el lado humano no lo hacía bien", opinó Lama, legendario meta del PSG y de la selección francesa.

Luis Fernández, de 57 años, colabora actualmente con un canal televisivo, mientras que Lama, de 53, ha trabajado últimamente en promover el deporte en la Guayana francesa.

En la entrevista a "So Foot", Lama también criticó a su antiguo colega de la selección francesa Fabien Barthez y al italiano Marco Simone.

"Es un buen soldado. Es blanco, no muy inteligente. No crea intrigas. Era el niño protegido de una época, pero hoy no se le puede llamar para hablar de fútbol", opinó sobre Barthez, que relegó a Lama a la suplencia en la selección de Francia en campeonatos como el de 1998, cuando "Les Bleus" ganaron el Mundial.

Del exdelantero italiano Simone, que jugó en el PSG entre 1997 y 1999, dijo que era "un gran estúpido".