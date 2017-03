El polaco Artur Boruc (Bournemouth) se retira de la selección

El guardameta titular del Bournemouth, Artur Boruc, ha anunciado este miércoles su retirada de la selección de Polonia.

Boruc, de 37 años, que ha disputado 64 encuentros con el combinado nacional, incluidos tres en el Mundial de Alemania 2006, es el portero con más encuentros internacionales en la historia de la selección polaca.

Sin embargo, en los últimos años el arquero del Bournemouth era empleado, sobre todo, como tercera opción, por detrás de Wojciech Szczesny (Roma) y Lukasz Fabianski (Swansea City).

A través de un comunicado, publicado en la página web del Bournemouth, Boruc ha anunciado su decisión de dejar la selección con efecto inmediato.

"Me gustaría aprovechar esta oportunidad para anunciar mi retirada del fútbol internacional. No ha sido una decisión fácil para mí, y la he meditado mucho. Sin embargo, después de pensarlo mucho, creo que es el momento adecuado para centrarme en mi familia y en mi carrera en el AFC Bournemouth", señaló el polaco en la nota.

"Me gustaría darle las gracias al seleccionador, Adam Nawalka, y a todos los polacos por el tremendo apoyo que he recibido desde que debuté en 2004", sostuvo.

"Ha sido un viaje fabuloso y cuando eche la vista atrás recordaré con orgullo haber representado a mi país tantas veces. He disfrutado cada un minuto y me siento orgulloso y honrado de terminar mi carrera internacional como el portero que más veces ha vestido la camiseta de Polonia", agregó en la misiva.

"Quiero desearle la mejor de las suertes para el futuro a los jugadores, al cuerpo técnico y a todos en el equipo nacional, y quiero que sepan que seguiré siguiendo al país como aficionado. Finalmente, me gustaría darle las gracias a los aficionados y a la gente de Polonia por su gran apoyo durante mi carrera internacional", concluyó Boruc en el comunicado.