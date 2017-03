El Dépor se resetea con Mel ante un Atlético que quiere afianzar cuarta plaza

El Deportivo pretende resetearse de la mano de Pepe Mel, que desembarcó en el club gallego el martes y desde entonces ha incidido en el aspecto emocional para superar este jueves a un hueso duro, el Atlético de Madrid, que tiene la oportunidad de afianzar la cuarta plaza tras el tropiezo de la Real Sociedad ante el Eibar.

El Atlético, derrotado por el Barcelona en una victoria práctica de los de Luis Enrique Martínez pese al buen trabajo del conjunto que dirige el argentino Diego Simeone, parece reencontrarse en el juego pero no así en los resultados contra sus rivales en la zona alta de la tabla, ya que ha sumado solo un punto de 18 posibles ante los seis primeros equipos de la clasificación.

La derrota del pasado domingo en el Vicente Calderón deja a los rojiblancos con 45 puntos, a siete de los 52 del Sevilla que marca la tercera plaza y el acceso directo a la fase de grupos Liga de Campeones, y a diez del líder, un Real Madrid que tiene un partido menos.

La distancia, sobre todo con el club hispalense, obliga a los rojiblancos a no fallar más si quieren aspirar a esa tercera plaza que les evitaría jugar una eliminatoria previa europea en agosto, al tiempo que deben aprovechar en La Coruña el tropiezo de su perseguidor, la Real Sociedad que empató en casa con el Eibar (2-2) y ahora mismo tiene los mismos puntos que el Atlético (45).

Para Simeone, el objetivo sigue pasando por el partido a partido hasta las últimas cinco jornadas, el plazo que se puso tras el encuentro contra el Barcelona cuando fue preguntado sobre si la meta del Atlético debía ser centrarse en mantener la cuarta plaza.

En esa idea de concederle la importancia máxima a cada encuentro, el técnico argentino mantendrá la alineación habitual que lleva repitiendo las últimas jornadas, con tres cambios respecto al partido contra el Barcelona, uno de ellos obligado por sanción y dos por decisión técnica.

El guardameta esloveno Jan Oblak seguirá siendo titular después de haber regresado después de tres meses de lesión en el hombro ante el Barcelona, como reconoció su compañero Miguel Ángel Moyá -titular durante la lesión del esloveno- este martes en una entrevista radiofónica, en la que avanzó que seguirá un año más en el club.

En defensa, el croata Sime Vrsaljko -Juanfran Torres está en los últimos pasos de su recuperación- y el brasileño Filipe Luis ocuparán los laterales, y el uruguayo Diego Godín el centro de la zaga acompañado por su compatriota José María Giménez, que entraría en lugar del montenegrino Stefan Savic para que éste tenga descanso.

Gabi Fernández y 'Koke' Resurrección se mantendrán en el eje del mediocampo, con el belga Yannick Carrasco a su izquierda y la entrada en la derecha del ghanés Thomas Partey en lugar del sancionado Saúl Ñíguez, según lo ensayado durante la semana.

Fernando Torres se postula como compañero del francés Antoine Griezmann en lugar del galo Kevin Gameiro, con lo que Simeone buscará aprovechar la potencia del fuenlabreño, guardándose la carta de explotar la calidad y el remate del francés en la segunda parte, algo que le dio gran resultado en El Molinón contra el Sporting, donde Gameiro anotó tres goles.

Riazor es un buen escenario para Simeone, que no ha perdido nunca en este estadio, y para el Atlético, que no pierde en La Coruña en LaLiga Santander desde 2009. Por su parte, el nuevo inquilino del banquillo coruñés, Pepe Mel, tampoco ha tenido suerte contra los rojiblancos, ya que solo les ha ganado dos veces en diez encuentros entre la Copa del Rey y LaLiga.

El conjunto coruñés no ha pisado las posiciones de descenso en toda la temporada, pero no gana desde que empezó 2017, ha enlazado cuatro derrotas y la más reciente, la goleada del pasado sábado ante el Leganés (4-0) se llevó por delante al entrenador con el que comenzó el curso, Gaizka Garitano.

El Deportivo ha buscado un revulsivo con la incorporación de Pepe Mel, que llevaba un año sin entrenar y que tendrá por delante el reto de salvar a un equipo que en poco más de dos semanas disputará cinco encuentros.

El preparador madrileño apenas ha tenido tiempo para aportar al Deportivo sus ideas futbolísticas y se ha afanado en reforzar el estado anímico de una plantilla 'tocada' por los resultados adversos, que le mantienen con 19 puntos en la clasificación, casi sin margen respecto a las posiciones que llevan a Segunda División.

Mel no tendrá a su disposición a Raúl Albentosa, expulsado ante el Leganés y tendrá que cumplir un partido de sanción, y es probable que se vea obligado a prescindir del brasileño Guilherme dos Santos, que arrastra molestias en los isquiotibiales.

Guilherme, además, está apercibido de sanción, al igual que otro de los pivotes del equipo, el costarricense Celso Borges, y Mel ha revelado que tiene dudas en el centro del campo con la vista puesta también en el choque del próximo domingo ante un rival directo, el Sporting de Gijón, al que visitará en El Molinón.

El nuevo técnico blanquiazul, que facilitará la lista de convocados horas antes del partido, podría apostar por la entrada del internacional marroquí Fayçal Fajr en el once en detrimento de Carles Gil, volvería el costarricense Borges al once tras haberse perdido la anterior cita por un esguince de tobillo y Alejandro Arribas recuperaría su puesto en el centro de la zaga.

Alineaciones probables:

Deportivo: Lux; Juanfran, Arribas, Sidnei, Navarro; Borges, Mosquera; Kakuta, Çolak, Fayçal; y Andone.

Atlético de Madrid: Oblak; Vrsaljko, Giménez, Godín, Filipe Luis; Thomas, Koke, Gabi, Carrasco; Griezmann y Torres.

Árbitro: Clos Gómez (Comité Aragonés).

Campo: Riazor.

Hora: 19:45 GMT

-----------------------------------------------------------------

Puestos: Deportivo (17o. 19 puntos). Atlético (4o. 45 puntos).

La clave: El estado anímico del Deportivo ante un Atlético que tratará de reponerse de la derrota del Barcelona y aprovechar el pinchazo de la Real Sociedad ante el Eibar para afianzarse en la cuarta plaza.

El dato: El Deportivo, que no ha ganado en 2017, no se impone al equipo madrileño desde el 21 de noviembre de 2009. Esa ha sido la única victoria de los deportivistas en los últimos 16 enfrentamientos con el Atlético.

La frase: Mel: "No esperaba otra cosa de los jugadores, yo he sido futbolista 17 años. Están con las orejitas tiesas, te intentan evaluar y yo les tengo que convencer. Es importante que vean que hacen cosas y que yo no estoy equivocado".

El entorno: La afición del Deportivo despidió al equipo con silbidos y algunos pañuelos en el último encuentro en casa (0-1 ante el Alavés). Ahora, tras la salida de Gaizka Garitano, tratará de reconciliarse con la grada.