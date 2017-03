El mexicano Tadeo Vega reconoce haber crecido tras experiencia traumática

El mexicano Jesús Tadeo Vega aseguró hoy que haber quedado fuera de los Juegos Olímpicos de Río 2016 luego de ser el séptimo de la lista mundial de la caminata de 20 kilómetros fue una experiencia traumática, pero gracias a ella creció.

"Fue un golpe duro, sin embargo saqué la enseñanza, aprendí a no confiarme; al tener el mejor registró me sentí en los Juegos y luego cambiaron las reglas; igual ya le di la vuelta a la página y empecé el año motivado", dijo a Efe el atleta de 22 años.

Vega se dio a conocer como promesa de la caminata a nivel internacional con una medalla de bronce en la Copa Mundial Juvenil de Saransk, Rusia, en el 2012, y el año pasado dio el gran salto al entrar cuarto en la reunión de Podebrady, República Checa, con un registro de 1h.19:20, séptimo de la temporada.

Esa actuación lo ponía en Río 2016 pero la Federación Mexicana de Atletismo cambió a última hora los requerimientos y lo excluyó de la selección olímpica.

"Ahora los resultados de los entrenamientos me dicen que puedo repetir ese tiempo, pero no será ni en el challenge de Ciudad Juárez (12 de marzo) ni en el de Monterrey (19 de marzo), mis próximas competencias, porque las condiciones no serán las adecuadas para caminar rápido", dijo.

En Ciudad Juárez, segunda parada del circuito mundial, Vega será una de las figuras a seguir en una miríada de mexicanos entre los que destacan Ever Palma, Julio Salazar y Pedro Gómez, que estuvieron en Río 2016, Eder Sánchez, subcampeón mundial del 2009, y Horacio Nava, subcampeón de la Copa Mundial de 2010 en 50 kilómetros.

Hace seis meses, Tadeo dejó a su tío Pedro Aroche, con quien se formó como atleta, para trabajar con el campeón panamericano del 2003 Germán Sánchez y, según sus declaraciones, siente estar en el camino para una buena temporada 2017.

La idea del joven es ser protagonista en Ciudad Juárez y Monterrey y luego competir en par de reuniones en Eslovaquia y Japón y en la Copa Panamericana de Lima en el mes de mayo, como previa de los Campeonatos Mundiales de Londres en agosto en los cuales espera cumplir una buena actuación.

"Estoy listo, empecé a caminar 20 kilómetros muy joven, a los 18 años, y me siento con madurez para clasificarme a los Mundiales y ocupar un buen lugar", observó.

La caminata es el deporte que más medallas de oro ha dado a México en Juegos Olímpicos, tres, de Daniel Bautista (Montreal 1976) y Ernesto canto (Los Ángeles 1984), en 20 kilómetros, y de Raúl González (Los Ángeles 1984), en 50, además de cinco medallas de plata y dos de bronce.