Deschamps no tiene rencor a Benzema y lo convocará si conviene a la selección

El seleccionador francés, Didier Deschamps, aseguró que no guarda rencor a Karim Benzema por las declaraciones que hizo sobre él, y está dispuesto a convocarlo para que vista de nuevo la camiseta de los 'bleus' si es por el bien del equipo.

"Si estimo que es por el bien de la selección convocar a Karim, lo haré", señaló Deschamps en una entrevista publicada hoy por "Le Parisien".

Insistió en que toma las decisiones por razones únicamente deportivas, "en interés" de la selección porque "la institución está por encima de todo".

El internacional francés del Real Madrid no ha vuelto a vestir la camiseta de los 'bleus' desde octubre de 2015, después de haber sido imputado por un presunto chantaje, con un vídeo de contenido sexual, a su compañero de selección Mathieu Valbuena.

Benzema, tras quedarse fuera de la convocatoria para la Eurocopa que se disputó en Francia en junio y julio del pasado año, hizo unas airadas declaraciones en las que acusaba a Deschamps de haber cedido al racismo, dando a entender que había renunciado a incluirlo en el equipo a causa de sus orígenes argelinos.

En sus declaraciones a "Le Parisien", Deschamps aseguró que no le guarda "rencor" y que otros jugadores que también le han criticado no se han visto privados de selección por eso".

Y más allá de repetir que "una selección no es 'este me gusta, este no me gusta'", consideró que Benzema "sigue siendo uno de los mejores delanteros franceses".