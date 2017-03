Hernández y Urías lideran la serpentina; Beltrán y Sandoval la batería

Los lanzadores, el venezolano Félix Hernández, y el mexicano Julio Urías. encabezaron, con sendas victorias, la serpentina en los juegos de exhibición de las Grandes Ligas.

En la ofensiva, el veterano bateador designado puertorriqueño Carlos Beltrán lideró los toletes al conectar batazo de cuatro esquinas.

Hernández trabajó dos episodios para conducir el triunfo de los Marineros de Seattle por 8-1 sobre los Medias Blancas de Chicago.

El derecho venezolano, que tiene marca de 1-0, lanzó dos entradas contra ocho enemigos, permitió tres imparables, una carrera y regaló una base por bolas para ganar.

Urías también abrió desde el montículo y dirigió a los Dodgers de Los Ángeles a un triunfo por paliza de 14-3 sobre los Rockies de Colorado.

Urías (1-0) sacó los primeros tres outs del juego, aceptó dos imparables y una carrera, y ponchó a dos bateadores rivales que lo dejaron con la victoria.

En los toletes, Betrán mandó la pelota a la calle para los Astros de Houston, que perdieron 3-4 ante los Nacionales de Washington.

Beltrán pegó en el cuarto episodio, con uno en el camino cuando había dos outs, contra el relevo mexicano Oliver Pérez.

El relevo dominicano Elniery García lanzó dos episodios y se ganó para los Filis de Filadelfia por 7-5 sobre los Orioles de Baltimore.

García (1-0) estuvo dos entradas, aceptó dos hits, dos carreras, dio dos pasaportes y abanicó a uno para salir con el triunfo.

El relevo venezolano Silvino Bracho consiguió el triunfo de los Diamondbacks de Arizona por 8-4 sobre los Vigilantes de Texas.

Bracho (1-0) trabajó un episodio regalando una base para conseguir la victoria.

Su compatriota José Álvarez condujo el triunfo de los Angelinos de los Ángeles por 7-5 sobre los Cachorros de Chicago.

Álvarez hizo envíos durante un episodio, permitió un imparable y se apuntó la victoria.

En la batería, el receptor dominicano Gary Sánchez jonroneó en el triunfo de un primer equipo de los Yanquis de Nueva York por 9-5 contra los Tigres de Detroit.

Sánchez mandó la pelota a la calle en el tercer episodio con un corredor en el camino.

Con cada día que pasa, el toletero venezolano Pablo Sandoval siente que su hombro izquierdo se va fortaleciendo más como lo demostró por segundo día seguido por primera vez esta primavera al pegar un par de imparables en la derrota por 5-4 ante los Yanquis, incluido un doble impulsor en el que conectó la pelota hacia la banda contraria entre el jardín central y el izquierdo.

Sandoval también pegó un buen imparable bateando a la derecha, que terminó siendo tomado por el jardinero central, para terminar la tarde de 3-2.

"Bien, me sentí bien", declaró Sandoval. "No tuve problemas con el hombro, así que me sentí bien. El sólo hecho de poder jugar es emocionante, especialmente cuando estás volviendo de una cirugía".

Aunque el piloto de los Medias Rojas, John Farrell, no ha dicho aún que Sandoval será su tercera base regular, todos los signos apuntan a ello, particularmente la forma en la que se armó la plantilla.

El jugador de cuadro Addison Russell conectó un cuadrangular de tres carreras, su segundo vuelacercas de la primavera con los Cachorros de Chicago que perdieron por 7-5 ante los Angelinos de Los Angeles.

El abridor mexicano de los Angelinos, Manny Bañuelos, concedió tres bases por bolas, en dos entradas en blanco que trabajó desde el montículo.

El lanzador Seth Lugo, quien abrirá por Puerto Rico en su debut en el Clásico Mundial ante Venezuela, trabajó tres entradas en blanco por los Mets de Nueva York que ganaron 3-1 a los Marlins de Miami.

Lugo suma cinco episodios sin permitir carreras en dos salidas en la primavera.

El cerrador de los Marlins A.J. Ramos permitió jonrones a Travis d'Arnaud y T.J. Rivera en el segundo episodio.