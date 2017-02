Una "start up" lusa inventa un guante que levanta hasta 40 kilos sin esfuerzo

Una empresa emergente de jóvenes portugueses ha desarrollado un guante electrónico que permite levantar todo tipo de objetos de hasta 40 kilogramos de peso sin hacer ningún tipo de esfuerzo y que estará disponible en preventa el próximo agosto.

Aunque por fuera parece un guante normal, dentro tiene un conjunto de componentes conectados a una pulsera que actúan como los músculos humanos y permiten al usuario "aguantar todo tipo de objetos con la mano completamente relajada", explicó hoy a Efe el responsable del proyecto, Filipe Quinaz.

Esta invención de la "start up" Nuada está destinada, por un lado, a las personas con problemas de salud, tanto para prevenir problemas como para ayudar en su recuperación.

También está dirigida a aquellos que en su día a día realizan actividades que les exigen fuerza extrema en las manos, que pueden usar el guante para estar más protegidos o por comodidad.

La tecnología se basa principalmente "en componentes de bajo consumo energético, creados para lidiar con soportes de peso pesado, manteniendo la sensibilidad al toque y una relación no intrusiva con el cuerpo", reveló su creador.

El guante, que utiliza materiales finos, respirables, flexibles, inteligentes y personalizables, se venderá a nivel mundial a través de una plataforma online.

Según admitió Quinaz, la idea de desarrollar esta tecnología surgió a partir de una lesión que sufrió en la mano y le dejó "completamente limitado".

"Yo practicaba deporte, jiu-jitsu, y durante un entrenamiento me fracturé un hueso de la mano, quedé ligeramente incapacitado y no podía utilizarla. Cuando me recuperé todavía tenía alguna sensibilidad en la mano y me sentía completamente limitado en el día a día", relató Quinaz, que estudió ingeniería.

Así nació Nuada, que actualmente cuenta con miembros de las áreas de ingeniería informática, mecánica, electromecánica y bioingeniería y está integrada en el Parque de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Oporto.

Hasta el momento, el guante electrónico, que comenzó a gestarse en 2014, venció en la versión europea del concurso tecnológico Microsoft Imagine Cup y llegó a la final del mismo concurso a nivel mundial, para la que sólo son seleccionados diez equipos.

Además, la empresa participó en el centro de innovación StartupBraga, están representada en los Estados Unidos a través de un programa denominado UTEN y ha sido invitada a ser una de las diez compañías de Entiq, una plataforma de innovación que va a abrir en Londres.