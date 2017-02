Uribe revela aguda crisis en el interior del Centro Democrático

Se refiere a enfrentamientos entre Ernesto Yamhure y Fernando Londoño, Iván Duque y el general Harold Bedoya y, en particular, a esa guerra sucia que ha sido advertida por varios congresistas que han denunciado como se utilizan las bases de datos del partido para enviar propaganda negra en contra de los precandidatos presidenciales, en especial, en contra de Iván Duque.

Uribe deja clara su postura personal sobre temas como el aborto, la adopción de parejas del mismo sexo y el matrimonio gay señalando que estos temas no deben ser motivo de discriminación o recriminación al interior del partido.

“Ojalá estos temas, tan espinosos, no generen antagonismos en el Partido, y en lugar de profundizarlos sean superados en la sociedad colombiana (…) No debemos caer en epítetos destructores. Antes, para descalificar al contrincante político se le decía homosexual, hoy lo señalan de odiar a las lesbianas y a los homosexuales. Antes se le refería como comunista, hoy prefieren acusar a alguien de paramilitar para desacreditarlo (…) La nación está en serias dificultades, nos debemos dedicar a enfrentarlos, a construir la plataforma programática, la integración popular y la coalición ciudadana para ganar el proceso de 2018. El problema es con Santos y su gobierno, no entre nosotros”, explica.

Dice Uribe que se dedicará a promover todos sus candidatos por igual.