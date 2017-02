“No entiendo por qué me hirió un paciente”: médico del Hospital Militar

Con 35 días de incapacidad medica dictaminada por Medicina Legal y desde su casa, donde está descansando, el cirujano Erwin Gutiérrez no entiende cómo uno de sus pacientes, a quien le había practicado una cirugía cuatro años atrás, casi lo mata en las últimas horas en la capital del país.

Cuando el especialista ingresaba a los baños del parqueadero del Hospital Militar de Bogotá, donde labora, fue sorprendido con una puñalada en su espalda. Y aunque trató de defenderse y oponerse, el hombre alcanzó a causarle heridas en el tórax, en los brazos y las manos.

“Sé que es un paciente que atendí, que operé hace cuatro años sin ninguna complicación aparente, por lo menos en los registros clínicos no aparecen complicaciones, y no he tenido queja formal de él y menos si se le ha generado alguna inconformidad. Ese día no tenía idea quién era el individuo, pero después me di cuenta que era un paciente”, expresó el especialista.

El médico aprovechó los micrófonos de Caracol Radio para decirle al agresor que no entiende las razones por las cuales lo atacó y si hay inconvenientes deben solucionarse mediante el diálogo y no adoptando la justicia por su propia mano.

El Hospital Militar rechazó lo ocurrido e informó que el caso se encuentra en manos de la Fiscalía y el especialista afectado se recupera satisfactoriamente.

“Como Institución Prestadora de Servicios de Salud de alta complejidad, hacemos un llamado a los pacientes y sus familiares para que este tipo de situaciones no se vuelvan a presentar”, informó el centro asistencial a través de un comunicado de prensa.