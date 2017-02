Candidato a director de inteligencia dice que tendrá rol relevante con Trump

El exsenador Dan Coats, el nominado del presidente Donald Trump para ser el nuevo Director Nacional de Inteligencia de EE.UU., dijo hoy que tendrá un puesto permanente en el Consejo de Seguridad Nacional (NSC) de la Casa Blanca.

En su audiencia de confirmación en el Comité de Inteligencia del Senado, Coats reiteró en varias ocasiones que la Casa Blanca le ha asegurado que, pese a una orden ejecutiva que reduce el rango del zar de inteligencia, tendrá un puesto permanente en las reuniones de seguridad nacional dentro de la Casa Blanca.

A finales de enero, una orden ejecutiva dio al jefe de estrategia de la Casa Blanca, el exejecutivo del portal de extrema derecha Breibart Steve Bannon, un papel permanente en el principal grupo del NSC en materia de seguridad nacional, un rol normalmente reservado para la cúpula militar y de inteligencia.

Coats fue preguntado varias veces por los senadores si le preocupa no ser un miembro permanente del NSC, a lo que el exsenador aseguró que ha recibido garantías, "una y otra vez", de que esa orden ejecutiva contenía errores y que cuentan con su participación.

"Soy bienvenido, se me espera y se me requiere" en el NSC de manera constante, aseguró Coats.

El exsenador no supo asegurar si la orden ejecutiva se enmendará para garantizar su participación en el NSC, al tiempo que indicó que, si no se cambia ese decreto, él no cuestionará su continuidad en el equipo del presidente y como coordinador de 16 agencias de inteligencia de todo el país.

La colocación de Bannon, con un rol político, en un puesto de tanta importancia en seguridad nacional ha levantado las críticas de legisladores demócratas y algunos republicanos, al tiempo que, según medios estadounidenses, ha empeorado la ya mala relación de Trump con la comunidad de inteligencia.