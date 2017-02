La crisis política en Macedonia no quiere remitir y se vuelve étnica

La crisis política en Macedonia no quiere remitir y dos meses y medio después de las elecciones generales anticipadas, sigue sin haber Gobierno y los dos principales partidos, socialdemócratas y conservadores, continúan enzarzados en una disputa aparentemente irreconciliable.

Skopje, 28 feb (EFE).- La crisis política en Macedonia no quiere remitir y dos meses y medio después de las elecciones generales anticipadas, sigue sin haber Gobierno y los dos principales partidos, socialdemócratas y conservadores, continúan enzarzados en una disputa aparentemente irreconciliable.

Después de los enfrentamientos por el escándalo de escuchas que desembocaron en la convocatoria de elecciones anticipadas el pasado 11 de diciembre, ahora la batalla entre ambas formaciones se centra en temas étnicos y de derechos de las minorías.

El clima político volvió a calentarse después de que la alianza conservadora VMRO-DPMNE del ex primer ministro Nikola Gruevski ganara las elecciones pero no lograra forjar de nuevo una coalición con quien gobernó durante ocho años, la Unión Democrática para la Integración (DUI), partido de la minoría albanesa, que conforma el 25 % de la población de este país de dos millones de habitantes.

Tras el fracaso, el principal partido de la oposición, la Unión Socialdemócrata de Macedonia (SDSM), que obtuvo solo dos escaños menos (51 a 49) entabló negociaciones con los partidos albaneses, a los que ya durante la campaña electoral había prometido mas derechos en caso de ganarlas.

A cambio de participar en un Gobierno, los diputados de DUI y de otros partidos albaneses lograron que el líder de SDSM, Zoran Zaev, aceptara redactar una controvertida ley, cuyo objetivo es ampliar los derechos de esta minoría.

La tensión había empezado a crecer cuando, antes de comenzar las negociaciones, representantes de los partidos albaneses viajaron a Tirana para preparar, con ayuda del primer ministro albanés, Edi Rama, un pliego de reivindicaciones con los que presentarse ante ambos partidos.

Entre las reclamaciones figuraba la de convertir el albanés en segunda lengua oficial, uniformes policiales bilingües, resolver el conflicto con Grecia por el nombre de Macedonia, una separación étnica del presupuesto nacional, así como la revisión de algunos acontecimientos históricos.

Muchos ciudadanos de etnia macedonia temen que otorgar más derechos en materia de lengua o de política municipal a los de etnia albanesa pueda conducir a la creación de una especie de estado de cantones.

Temen que con el tiempo, esta situación podría llevarles a reclamar su autodeterminación y la separación de la Antigua República Yugoslava de Macedonia.

Las negociaciones con VMRO-DPMNE fracasaron porque el partido de Gruevski consideró que muchas de los planteamientos del pliego redactado en cooperación con Tirana eran inconstitucionales.

Zaev, en cambio, llegó a un acuerdo y este lunes solicitó formalmente al presidente de la república, Gjorge Ivanov, que le otorgara un mandato para formar Gobierno, con el argumento de que había obtenido los apoyos necesarios en el Parlamento.

Ivanov, quien tras el fracaso de Gruevski no dio el mandato a Zaev, pues la Constitución no contempla el automatismo de concedérselo al segundo partido, todavía no se ha pronunciado.

Sí lo han hecho muchos ciudadanos, y el lunes, nada mas anunciarse la intención de Zaev, miles de personas salieron a la calle en Skopje para pedirle al presidente que rechace la solicitud.

Al igual que lo habían hecho ya los conservadores, acusaron a los socialdemócratas de traicionar a la patria y de aceptar la cantonización de Macedonia a cambio de hacerse con el Gobierno.

"Estamos siendo testigos de un movimiento político que quiere ignorar la voluntad de la mayoría de los votantes", sostiene en declaraciones a Efe Sotir Kostov, catedrático de la Universidad Estatal de Skopje, quien respalda las tesis de los conservadores.

A su juicio, la que se ha bautizado como "plataforma de Tirana" es un "acto de deslealtad y de ruptura de la unidad de Macedonia".

"Es un gran escándalo internacional, porque esta plataforma fue escrita por el Gobierno albanés", explica.

Los seguidores de SDSM, en cambio, defienden que son mayoría si se suman sus votos a los de los políticos de etnia albanesa.

"El ex primer ministro Gruevski no es Macedonia. Tuvo la oportunidad de dejar la política y de hundirse como un pequeño bote de pesca, pero optó por hundirse como el Titanic y llevarse a otros con él. VMRO-DPMNE tiene que aceptar que las cosas han cambiado", señala, por su parte, la catedrática de la Universidad Estatal de Skopje Gordana Popsimonova.

Algunos comentaristas de origen albanés insisten en que la ley sobe la lengua albanesa no constituye ninguna amenaza a la unidad del país como lo pretende VMRO-DPMNE.

"La ley podría, por ejemplo, ofrecer solo un mayor uso de la lengua pero no convertirla en segundo idioma oficial", propone Jeton Shasivari, de la Universidad del Sudeste Europeo de Tetovo, como solución de compromiso.