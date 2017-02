Noruega decide mañana si mantiene la condena al Estado por el trato a Breivik

El Tribunal de Apelación noruego dictará mañana sentencia en la demanda civil del ultraderechista Anders Behring Breivik, autor de los atentados de julio de 2012 en este país nórdico, contra el Estado por su régimen penitenciario.

Noruega fue condenada el año pasado en primera instancia por violar el artículo 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que prohíbe la tortura y el trato inhumano o denigrante, aunque absuelta de conculcar el artículo 8 sobre el respeto a la vida privada, un fallo apelado por las dos partes.

La sentencia, que obliga al Estado a pagar las costas del juicio, denunciaba la duración del aislamiento a la que está sometido el reo (más de cinco años), las limitadas posibilidades de queja y que no se tuviera en cuenta su salud mental, además de condenar la falta de alternativas para alguien que vive "en una cárcel dentro de la cárcel".

El estricto control de las comunicaciones al que está sometido fue justificado por el tribunal por el margen discrecional del Estado en su lucha contra el terrorismo o su prevención.

En el juicio de apelación, que también se celebró en el gimnasio de la cárcel de Skien (sur de Oslo), donde cumple condena Breivik, la fiscalía apeló a la peligrosidad del ultra y negó que se violaran los derechos humanos, criticando que no se hubieran considerado todas las pruebas ni las medidas compensatorias introducidas.

"Breivik es por desgracia un preso VIP en muchas cosas y se han destinado grandes recursos para planear su condena", afirmó el fiscal general, Fredrik Sejersted, quien recordó que dispone de tres celdas de 10,5 metros cuadrados, televisión, prensa y una consola.

Sejersted, que asumió la dirección del caso en el segundo juicio, acusó al primer tribunal de poner "bajísimo" el umbral para considerar que se ha violado el artículo 3 y calificó a Breivik de "un mentiroso" que trata de manipular a los jueces.

El ultraderechista, por su parte, denunció la falta de contacto humano y que solo se le permita interactuar con funcionarios y profesionales, además de asegurar por primera vez que el régimen penitenciario le ha hecho mella y le ha radicalizado más.

"Me he mentido a mí mismo antes, el aislamiento me ha hecho daño. La radicalización es una consecuencia. No he sufrido pocos daños, sino muchos, y eso empezó en Ila (cárcel en la que estuvo hasta 2013 antes de pasar a Skien)", dijo en el juicio.

Breivik fue condenado en 2012 a 21 años prorrogables de forma indefinida por hacer estallar en el complejo gubernamental de Oslo una furgoneta bomba que mató a ocho personas.

Luego, se trasladó en coche a la isla de Utøya, al oeste de la capital, donde perpetró una matanza en el campamento de las Juventudes Laboristas en la que murieron otras 69 personas.