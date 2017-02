Sturgeon dice que segundo referendo se debería a "intransigencia" de Londres

La ministra principal escocesa, Nicola Sturgeon, dijo hoy que si finalmente convoca un segundo referendo de independencia del Reino Unido se debería a la "pura intransigencia" del Gobierno británico a la hora de tener en cuenta a la región al negociar el "brexit.

En un artículo publicado hoy por "The Times", Sturgeon explicó que tiene un "mandato irrebatible" para convocar una segunda consulta en Escocia, justificado por el resultado del plebiscito europeo del pasado 23 de junio -a favor de salir de la Unión Europea- y por la victoria de su partido, el Partido Nacional Escocés, en las últimas elecciones escocesas.

Fuentes del Ejecutivo de Londres no han ocultado la preocupación de que la dirigente escocesa utilice el inicio del "brexit" para exigir otro voto sobre el futuro de Escocia, después de que el primer plebiscito celebrado en septiembre de 2014, los escoceses rechazaran la independencia.

La líder independentista señaló hoy que está demorando ejercer ese mandato de forma inmediata a fin de "explorar" otras opciones para proteger el lugar de Escocia en Europa una vez el Reino Unido ejecute su salida del bloque comunitario.

Sturgeon indicó que su Gobierno ha planteado propuestas para dar con un "acuerdo diferenciado" por el que Escocia pudiera continuar dentro del mercado único europeo tras el "brexit", pero lamentó el enfoque de Londres, que aboga por hacer las cosas "a su manera".

"Aceptamos, con reticencia, que saldríamos de la Unión Europea (UE), pero pedimos que el Reino Unido permaneciera en el mercado único o, si eso no fuera posible, que buscara como parte de su negociación un resultado que permitiera a Escocia hacer eso y acordara reequilibrar poderes en todo el país para tener en cuenta un escenario post-brexit y permitir a Escocia tomar decisiones diferentes", afirmó Sturgeon al citado periódico.

La líder independentista lamentó que "en lugar de buscar un punto intermedio, el enfoque adoptado por el Gobierno británico ha sido de hacer las cosas 'a su manera o de ninguna manera".

"Si se plantea un referéndum de independencia, no será por mala fe por parte del Gobierno escocés, sino debido a la pura intransigencia por parte del Gobierno británico", advirtió.

No obstante, Sturgeon consideró que aún "no es demasiado tarde" para que el Ejecutivo de May "cambie el curso de las cosas, aunque el tiempo se acaba".

Está previsto que la primera ministra tory viaje a Escocia a finales de esta semana para dirigirse al congreso anual escocés en Glasgow.