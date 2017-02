Maluma habla por primera vez de la polémica canción 'Cuatro babys'

El cantante Maluma protagonizó a finales del año pasado una de las grandes polémicas de 2016 en el marco de la industria musical con su tema 'Cuatro babys', una colaboración con Noriel, Bryant Myers y Juhn All Star que fue tildada por muchos de misógina y que consiguió que más de 90.000 personas firmaran una petición en la plataforma Change.org pidiendo su retirada.

Sin embargo, las críticas no consiguieron que Juan Luis Londoño Arias, como se llama realmente el cantante, redujera su ritmo de trabajo o eliminara la controvertida canción de su repertorio porque, según afirma ahora pronunciándose por primera vez sobre el escándalo, las letras del sencillo no hacen más que reflejar la realidad de las calles.

"Fue todo un gran drama. Es una canción que ni siquiera compuse y todo el mundo me preguntaba por ella. Esta es la primera vez que hablo sobre esto... 'Cuatro babys' es 'trap', a todo el mundo le gusta, y voy a cantar igualmente estas canciones aunque la gente se cuestione si está bien o mal, porque el trap es un tipo de música muy popular en las calles y a la gente le encanta oírlo. Si canto que estoy enamorado de 'cuatro babys', no significa que realmente lo esté, solo estoy cantando lo que le pasa a la gente en las calles, no lo que me pase a mí. Por supuesto no es violenta, es sexual, es sensual, no puedo cantar algo que invite a la violencia", afirmó en unas esperadas declaraciones que llegan tres meses tarde y realizadas en el podcast 'Latin Connection' de Billboard.

Aunque el colombiano ha sido acusado de dejarse seducir por el mundo del rap y su tendencia a perpetuar una imagen de la mujer como mero objeto de deseo sexual, él insiste en que sus prioridades se alejan mucho de la vida de excesos y fiestas que se le imagina.

"[Mi carrera] va más allá de cosas materiales, más allá de las fiestas y los eventos. Es algo más espiritual. Quiero enseñar a mis fans como soy realmente. Soy todavía Juan Luis, el joven que nunca dejó de soñar (sic)", confesó en la misma conversación el intérprete de temas como 'Chantaje' o 'El Perdedor'.