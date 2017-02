"Music of Strangers", un documental que celebra la universalidad de la música

La universalidad y el poder de la música para "crear puentes" entre personas de diversos orígenes son el eje central del documental "The Music of Strangers", protagonizado, entre otros, por la gaitera gallega Cristina Pato.

Así lo explicó la artista en una entrevista con Efe con motivo del estreno del filme en el canal estadounidense HBO, que tendrá lugar el próximo 6 de marzo.

La multicultural banda Silk Road (en español, "Ruta de la Seda"), a la que pertenece Pato, presentó hoy la cinta en un concierto en la Gran Manzana, en el que músicos de todo el mundo invitaron al público a superar las divisiones culturales a través de la fusión de melodías de Oriente y Occidente.

El inconfundible sonido de la gaita, el violín, el clarinete y el tambor, entre otros instrumentos, inundaron la terminal Grand Central de Nueva York, rompiendo así la rutina de los miles de neoyorquinos que pasan cada día por esta concurrida estación.

Pato, con su estilo ágil y alegre, demostró su amor por la gaita y puso a bailar al público al ritmo de la muñeira, un género popular de origen gallego, que interpretó con pasión y aderezó con el grito celta conocido como "auturuxo".

Otros integrantes del grupo como el sirio Kinan Azmeh, el chino Wu Tong, el israelí Johnny Gandelsman y la japonesa Haruka Fujii unieron sus melodías en su propia versión de la canción "Layla y Majnún", basada en una historia de amor persa.

Precisamente esta diversidad es la que quiere reflejar el filme "The Music of Strangers: Yo-Yo Ma and the Silk Road Ensemble", que sigue los pasos de cinco miembros de la banda ganadora de un premio Grammy que se reúnen para tocar en varios lugares del planeta.

A través de una serie de entrevistas y diversas actuaciones, el filme muestra la capacidad de la música de eliminar los límites geográficos, preservar las tradiciones y dar forma a la evolución cultural.

"El documental explora la importancia que tiene la cultura en el siglo XXI y nos ayuda a reconocer que hay muchas más cosas que nos unen que las que nos separan", dijo la gaitera.

Para la intérprete, los valores que se practican en la disciplina musical, como "la colaboración, la flexibilidad, la curiosidad y la generosidad", se pueden transferir a cualquier otro ámbito.

"La banda bebe de la música popular de nuestros países de origen y de la música clásica, lo que hace que conectemos con la gente de una forma diferente", afirmó Pato.

Además de lo que representa el innovador experimento musical que propone Silk Road, el filme dirigido por Morgan Neville narra historias de exilio, talento y sacrificio, y se centra en las relaciones creativas y la pasión que motiva a los músicos de la formación.

"Se tocan temas culturales como la lengua, el uso del instrumento y también temas personales (...) lo que supone para uno dejar tu casa e irte a vivir a otro lugar, esa lucha que toma peso en tus decisiones a diario", aseguró Pato, que reside en Nueva York desde 2005.

Conocida en su tierra natal como "la musa del mundo celta", ha logrado incorporar el peculiar sonido de la gaita en diferentes géneros, desde el jazz hasta la música clásica, lo que le ha permitido colaborar con artistas de los cinco continentes y llevar la tradición gallega a culturas totalmente dispares.

Pato fue la primera mujer gaitera en publicar un disco en solitario, ha actuado en grandes escenarios de todo el mundo, ha lanzado seis álbumes y ha colaborado en más de 40 como artista invitada a lo largo de su carrera dual como pianista clásica y gaitera.

"Mi carrera se basa en la idea de que, si con un piano puedes hacer todo tipo de música, ¿por qué con la gaita me iba a limitar a un único repertorio?", explicó sobre el instrumento que toca desde los cuatro años.

El documental sobre su banda, que este año estuvo nominado a un Grammy en la categoría de Best Music, se estrenó en los cines estadounidenses en junio de 2016, y a partir del mes de marzo se difundirá también por HBO Latino, HBO Now, HBO Go y HBO On Demand.

Desde que el reconocido violonchelista de origen chino Yo-Yo Ma creara Silk Road en 2001, el grupo ha grabado seis álbumes y ha actuado para más de 2 millones de personas en 33 países.

Además, la banda ganó el pasado mes de febrero el premio Grammy al mejor álbum de World Music por el disco "Sing me home", que incluye una canción tradicional gallega.