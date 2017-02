Gigliola Cinquetti: "Me considero una cantante moderna italiana"

Caracterizada, como ella misma dice, como una cantante de "música italiana", Gigliola Cinquetti se considera "una cantante moderna" y, a punto de cumplir 70 años, actúa mañana en Madrid, dentro de la gira "Una historia de amor", donde repasa sus éxitos y presenta nuevo álbum.

Madrid, 28 feb (EFE).- Caracterizada, como ella misma dice, como una cantante de "música italiana", Gigliola Cinquetti se considera "una cantante moderna" y, a punto de cumplir 70 años, actúa mañana en Madrid, dentro de la gira "Una historia de amor", donde repasa sus éxitos y presenta nuevo álbum.

"Una historia de amor" es el título de esta gira porque resume un camino que ha hecho junto a su público. "Una cita que me da mucha felicidad, como un regalo de la vida", asegura a Efe Cinquetti (Verona, 1947).

La cantante ofrecerá en ese nuevo encuentro con el público español "música hecha con un conjunto nuevo, con músicos contemporáneos, muy fuertes y con el director Valter Sivilotti, que es un director de orquesta sinfónica y compositor de música clásica", explica.

El trabajo que hace Sivilotti con un grupo pop, precisa la cantante, "es muy interesante" y la mezcla que resulta al combinar lo clásico con el pop rock, "es muy nueva", resalta.

Las canciones que presenta en su gira son las más conocidas de su repertorio como "Dios, cómo te amo" o "No tengo edad (para amarte)", interpretadas en castellano, junto con algunas canciones españolas populares, que no son de su repertorio pero que, en palabras de la cantante, "pertenecen a todos".

También habrá hueco en el concierto de mañana para su nuevo trabajo, "20.12", su último álbum, que lleva por nombre la fecha de su cumpleaños y que incluye diez canciones inéditas.

"Son canciones escritas hoy con arreglos y sonido de tecnología de hoy que suenan diferentes, pero que tienen una relación con las otras", precisa la italiana, que considera que entre los temas escritos -e interpretados- al comienzo de su carrera y los de su último álbum "no hay un salto", sino "una consecuencia".

Ella, que se caracteriza, como dice, por ser una cantante de "música italiana", se considera en este momento de su vida "una cantante moderna italiana", cuyo modelo sigue siendo la soprano griega María Callas que, en su opinión, cantaba con "una modernidad y una simplicidad increíble".

A diferencia de lo que hacen los cantantes clásicos, los intérpretes italianos de hoy, y -sobre todo las mujeres-, cuenta la diva de Verona, "cantan como si fueran músicos más que como si fueran cantantes".

"Eso es una característica que puede ser buena o mala, pero es la diferencia con el pasado -recalca-. Antes una cantante era una cantante, pero ahora es como un músico porque hacen con su voz lo que quieren, cantan muy bien y utilizan la voz como un instrumento musical".

Cantar en español, apunta Cinquetti, le "sale fácil", porque le gusta el idioma e, incluso, en algunas canciones prefiere la versión española a la italiana, reconoce.

"He grabado en muchos idiomas, incluso en los que no conocía y no conozco porque canto y no sé lo que canto. No conocer solo el sonido de un único idioma es también una experiencia que es música porque el idioma es música", matiza.

La ganadora de los Festivales de Sanremo, Eurovisión y la Canzonissima explica también que participar en esos concursos la llevó a "encontrarse con el mundo", ya que antes de eso vivía en una ciudad de provincia, "pequeña y muy bonita", pero esos certámenes cambiaron su vida.

"Fue una apertura encontrar culturas e idiomas diferentes, no solo en Europa, claro, pero pienso que Europa es nuestra casa y el mundo es el mundo". Por eso, dice, cantar en Europa es como "estar en casa" y el público español es como su "familia".

"Me gusta viajar muchísimo -afirma-, me gustan todos lo países diferentes y la diferencia cultural porque es un valor y tengo gratitud por mi trabajo porque me ha enseñado a estar con todos, a comunicar con todos, y me ha enseñado que somos todos iguales".

Por todo esto, Cinquetti dice que lo que más le aporta ahora mismo es encontrarse "en vivo" con el público: "es lo que más me gusta, lo que me da felicidad, el contacto directo; es como empezar de nuevo un camino", concluye.