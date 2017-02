Presentan libro sobre el descubrimiento de la "Ciudad Blanca" en Honduras

El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y el embajador de EE.UU. en Tegucigalpa, James Nealon, presentaron hoy el libro "The Lost City of the Monkey God" (La Ciudad Perdida del Dios Mono), situada en la Mosquitia hondureña.

La publicación recoge el hallazgo de Kaha Kamasa, Ciudad Blanca en lengua misquita, y fue escrita por el estadounidense Douglas Preston.

Hernández describió la presentación como "un momento especial" en la historia de Honduras porque la leyenda de este lugar, la Ciudad Blanca, se ha convertido "en realidad".

"Queremos acuñar la frase Kaha Kamasa (Ciudad Blanca) porque se trata de una forma de comunicación propia de los misquitos que está presente todavía, y gracias a Dios se conserva esa cultura", dijo Hernández durante la presentación del libro en la residencia del diplomático estadounidense.

El gobernante señaló que los pueblos autóctonos de su país hablaron por años sobre la leyenda de Ciudad Blanca, pero que hoy, gracias a los descubrimientos y a todo el esfuerzo conjunto con tecnología de punta, se ha logrado descubrir tres asentamientos humanos que requieren de mucho trabajo para su investigación.

Además, agradeció al embajador Nealon, al Gobierno de EE.UU., a National Geographic y a la Universidad de Colorado, porque junto a organismos como el Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH) han mostrado al mundo la belleza del país.

Subrayó que la historia de la Ciudad Blanca no sería tan excitante y cautivadora sin el relato de Preston, uno de los escritores contemporáneos más exitosos de los Estados Unidos.

"Estamos hablando, para que lo sepa el pueblo hondureño, de que Preston tiene 35 novelas publicadas, 16 bestseller, y nos ha traído hoy este nuevo 'bestseller'", añadió.

Hernández expresó que desearía que "más temprano que tarde este (descubrimiento) también sea un éxito de Hollywood".

"Sé que tenemos muchos retos, porque desde la primera vez que fui (a Ciudad Blanca, el 12 de febrero de 2016) me encontré con bosques desforestados, talados por la mala práctica de la ganadería", indicó el mandatario.

El embajador Nealon resaltó el contenido del libro "The Lost City of the Monkey God", que revela la historia de primera mano de cómo un equipo de científicos, arqueólogos y colaboradores trabajaron para descubrir en Honduras una civilización perdida para la historia moderna.

"Este cuento es de detective, porque ha sido descubierta con tecnología de punta, investigación de campo que llevó al descubrimiento del sitio y de la teoría de los escritos de Preston del porqué esta civilización llegó a un repentino y trágico fin", indicó el diplomático.

Añadió que la expresión relatada en el libro fue apoyada "por una verdadera alianza estadounidense-hondureña".

"Este libro está cautivando en Estados Unidos y desde el día de su publicación ha estado entre los diez más vendidos, confío en que pronto daremos la traducción en español para que un público más amplio aquí en Honduras pueda disfrutar esta historia", subrayó.

El escritor Douglas Preston indicó que el libro fue publicado hace dos meses y que está "feliz de decir que ha estado en la lista de los libros más vendidos en todos lados" y que "fue el número uno" en su país "por unas semanas".

"El libro muestra que la fascinante cultura de Honduras tiene mucho que ofrecer al mundo en arqueología, ciencia, ecología y turismo; es una historia muy importante para Honduras y el mundo", acotó.