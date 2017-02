Gobierno presentará a empresarios proyecto con modificaciones al IRP

El Gobierno presentará a los empresarios un proyecto con cambios al Impuesto a la Renta Personal (IRP) que dejarán sin efecto la retroactividad, mientras que la retención de salarios también quedará aparcada, pero solo hasta que se defina un sistema preciso de devolución, dijo hoy a Efe fuentes oficiales.

La viceministra de Economía, Lea Giménez, aseguró que no habrá un cambio en el decreto con relación a las retenciones, sino que están ofreciendo a los empresarios una garantía de no efectuar las mismas hasta no precisar cómo se devolverán los créditos fiscales.

"No se puede retener ni un guaraní a una persona si no garantizas un sistema de devolución para esas retenciones", enfatizó Giménez.

Sin embargo, argumentó que las retenciones van a facilitar el proceso de pago del impuesto por parte del contribuyente, ya que a la hora de hacer el aporte del IRP al fisco una parte de este ya se encontrará entre los créditos fiscales.

El Ejecutivo decretó en diciembre la modificación de la ley del IRP con el argumento de revertir una situación en la que se encuentran entre 3.000 y 4.000 personas con grandes ingresos que no pagan esa tributación, según anunció el Gobierno.

El decreto provocó el rechazo de los gremios de empresarios y contadores, quienes consideraron que era confiscatorio, ya que a partir de julio preveía la retención de un porcentaje de los salarios para aquellos que perciban más de 1.750 dólares, como pago adelantado de impuestos.

Los gremios también denunciaron que el Gobierno pretendía que el impuesto fuera retroactivo a enero del año pasado.

La otra crítica del gremio giraba en torno a su presunta inconstitucionalidad, al asegurar que la Carta Magna no permite modificar una ley por decreto.

En ese sentido, Giménez subrayó que el decreto no modifica la ley vigente, sino un decreto anterior que reglamentaba dicha ley, y que por lo tanto no se incurre en una inconstitucionalidad.