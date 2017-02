Garitano: "El Valencia ha sido mejor que nosotros"

El entrenador del Leganés, Asier Garitano, indicó tras la derrota de su equipo en Mestalla (1-0), que el Valencia ha sido mejor que su equipo y que apenas les ha dejado opciones de hacerle daño.

"El Valencia sin hacer mucho ha tenido más intensidad que nosotros y nos ha ganado todos los duelos. Además, nos ha costado mucho llegar en ataque aunque hemos estado metidos en el partido con el 1-0", ha añadido en rueda de prensa Garitano.

El técnico del Leganés ha lamentado el gol recibido. "No puede ser recibir un gol así. En un córner y tras un rechace no debe ser. Adems hemos querido tener alguna ocasión pero el Valencia no nos ha dejado.

Para Garitano, que se ha enfrentado cuatro veces al Valencia -dos en Liga y dos en Copa- esta temporada y ha perdido las cuatro, ha sido en el partido de hoy en que menos problemas le han generado el conjunto valenciano, del que ha dicho que ha sido el más "equilibrado" de todas las veces que se lo ha encontrado.

"Hoy el Valencia no nos ha dejado jugar y en esas situaciones ha sido mejor que nosotros", ha finalizado.