Zidane: "Confío al trescientos por cien en todos mis jugadores"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, admitió la importancia de Isco Alarcón y Álvaro Morata en la remontada al Villarreal, pero hizo extensibles los méritos a todo el equipo, al asegurar que todos ganan y pierden juntos, y reiteró su confianza en el grupo al decir que confía "al trescientos por cien".

"Somos 24, por eso tengo que elegir y es la dificultad del entrenador. Sabéis lo que pienso de Morata e Isco, el otro día entraron al partido, hicieron su trabajo como los demás pero ganamos y perdemos todos juntos. Así pasará hasta el final, no vamos a cambiar la rotación. Es difícil porque a un jugador lo puedes poner catorce partidos que si lo quitas uno estará jodido porque siempre quiere jugar. Es bueno para mí porque están enchufados. Luego no quiero contentar a todos porque es imposible", dijo.

Zidane dejó claro que ante todo es transparente con sus futbolistas: "Yo hablo con el jugador para decirle cuando va a jugar y cuando no, lo importante es decirlo. Tengo una idea con mi equipo de trabajo, tenemos un equipazo y vamos a necesitar a todos. Lo importante es hablar y decir las cosas con la máxima claridad posible. Cuando el jugador no juega, le puedes contar lo que quieras que no puede estar satisfecho".

En el banquillo del Estadio de la Cerámica, Isco y Morata dejaron una imagen que Zidane se tomó a risa. Preguntados por un aficionado el primero dijo que es "segundo plato" y el delantero que es el "postre".

"Muy bonito, son bromas de los jugadores y ya está", respondió Zidane cuando fue preguntado por la escena. "Si has visto como han entrenado en el campo entonces perfecto, que es lo que me interesa. El resto me da igual", señaló.

La mano de llevar los momentos de los jugadores la explicó Zidane con el costarricense Keylor Navas. "Lo que tengo que hacer es darles toda mi confianza porque críticas siempre van a tener. La presión es inevitable, siempre la va a tener Keylor y el resto. Cuando un jugador lo hace muy bien le alabas y si no tiene críticas. Lo que hay que hacer es concentrarse en el trabajo y dar total confianza a todos mis jugadores. Así va a ser hasta el final de temporada, confío al trescientos por cien en mis jugadores", señaló.

Ante Las Palmas destacó el técnico francés que han tenido poco descanso tras partidos de mucha intensidad ante Valencia y Villarreal.

"Tenemos partidos cada tres días y sabemos la importancia de cada partido de Liga y Champions. A lo mejor necesitas más recuperación pero el calendario es así y lo tenemos que aceptar. Al contrario mañana le pasa igual. Estamos preparados para el partido", dijo.

Zidane intentó restar importancia a la irregularidad de su equipo en 2017. "Hasta inicios de enero no perdíamos ningún partido pero en una temporada tienes momentos que lo vas a pasar mal. Es normal. La presión la tienes todos los días, la aguantas, pero llega un momento en el que el rival te mete en dificultades y tu no estas al cien por cien. Es parte del fútbol", apuntó.

La solución señaló que es hacer todo "al cien por cien de concentración para evitar cosas malas" y aceptando la crítica que también recibe, como en los cambios que realizó en Mestalla, aseguró que los repetiría de nuevo pese a que ante el Villarreal fueron diferentes.

"Un entrenador se puede equivocar pero habría hecho lo mismo de nuevo en Valencia. No lo hicimos tan mal, los diez primeros minutos sí, pero el resto hicimos cosas buenas y no cambiamos el partido con los cambios. En Villarreal damos la vuelta con los cambios, que lo hicieron muy bien, pero no solo los tres cambios. Isco da más creatividad pero Marcelo pone el centro y ya estaba en el campo. Todo el equipo lo hizo muy bien", sentenció.