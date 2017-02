El Barça, a refrendar su recuperación frente a un rival que hará rotaciones

Tras reengancharse a la LigaSantander con una trabajada victoria en el Calderón (1-2), el Barcelona recibe el miércoles al Sporting Gijón con la obligación de refrendar su recuperación con un triunfo convincente ante uno de los candidatos a perder la categoría y que hará rotaciones.

El conjunto azulgrana esta sufriendo mucho esta temporada en los partidos de Liga que disputa en el Camp Nou, el último de ellos ante el Leganés, al que venció de forma agónica (2-1), en el tiempo añadido, con un gol de penalti de Leo Messi.

Y es que, esta temporada, el Barça ya ha cedido 9 puntos como local, al haber perdido contra el Alavés y empatado ante el Málaga, Real Madrid y Atlético de Madrid.

Para este partido, Luis Enrique Martínez, técnico barcelonista, no podrá contar con Jérémy Mathieu, quien sufrió un esguince en el tobillo izquierdo en en Calderón, pero probablemente recupere al defensa Javier Mascherano y el centrocampista Arda Turan, que mañana podría recibir el alta médica y entrar en la lista de convocados.

El partido puede servir para que el técnico dé opciones a jugadores poco habituales en el once titular, sobre todo por el cargado calendario del equipo, con tres partidos en una semana y el cuarto frente al París Saint Germain, el próximo 8 de marzo, en el que intentará una remontada prácticamente imposible.

Podría volver Luis Enrique a su esquema clásico, después de que en el Calderón pusiera en ataque a Sergi Roberto formando parte de un rombo en el centro del campo.

En defensa, Mascherano o Umtiti será el acompañante de Piqué, mientras que Alba podría volver al lateral izquierdo. En la medular, Denis Suárez, André Gomes o incluso Ivan Rakitic tienen opciones para jugar de salida y liberar de minutos a Andrés Iniesta.

Delante el calendario podría permitir la entrada en juego de Arda Turan o de Paco Alcácer en lugar de alguno de los tres delanteros de referencia.

El entrenador del Sporting, Joan Francesc Ferrer "Rubi", hará rotaciones en el encuentro ante el Barcelona y jugadores como Canella, Carmona y Moi Gómez ni siquiera entraron en la convocatoria, aunque ha asegurado que acuden con el objetivo de puntuar o, al menos, de salir reforzados por el juego realizado.

Las rotaciones ante el Barcelona eran previsibles toda vez que para el futuro del Sporting es más importante el encuentro del próximo domingo ante un rival directo como el Deportivo de La Coruña y, además, cuenta con siete jugadores con cuatro tarjetas que, de ver la quinta en el Nou Camp, se perderían ese trascendental encuentro.

Los apercibidos son Cuéllar, Moi Gómez, Amorebieta, Lillo, Nacho Cases, Isma López y Duje Cop. Los tres primeros están siendo titulares con Rubi, pero sólo uno de ellos, Moi Gómez, no ha entrado en la convocatoria.

En el partido Rubi no podrá contar con el central Jorge Meré, expulsado en el partido ante el Celta por lo que en su lugar entrará Babin, que la pasada semana recibió el alta médica pero que posteriormente no entró en la convocatoria ante los vigueses.

El puesto de central es otra de las dudas, ya que Amorebieta acumula cuatro tarjetas pero la baja por sanción de Meré podría obligarle a jugar dado que parece difícil que Rubi apueste por Babin y Juan Rodríguez a la vez. Ello también da opciones de jugar a Lillo en el centro de la defensa, donde nunca ha sido alineado.

El Sporting ha jugado dos buenos partidos ante Atlético de Madrid y Celta, pero sólo ha podido sumar un punto, en buena parte por su falta de acierto ofensivo en dos encuentros en los que disparó 35 veces a puerta y sólo logros dos goles, uno en cada partido.

Tratar de mejorar este aspecto es uno de los objetivos en los que trabaja la plantilla si bien para el partido ante el Barcelona apenas ha tenido un entrenamiento para prepararlo y, además, a puerta cerrada por lo que los planes de Rubi son una incógnita.

El partido será especial para el brasileño Douglas, cedido por el Barcelona, pero que podrá jugar ya que el club catalán no incluyó ninguna cláusula que lo impida. Además, el propio jugador pidió no rotar ya que no ha jugado mucho esta temporada debido a las lesiones de las que está recuperado y se encuentra en buen momento de forma.

La plantilla se ejercitó esta mañana en Mareo a puerta cerrada en una sesión que fue más corta de lo habitual pero que luego se prolongó por más de hora y media en una charla técnica en el vestuario y tras la sesión Rubi dio a conocer la lista de jugadores que por la tarde se desplazan a Barcelona.

En la citación son novedad Mariño, tras cumplir sanción, Elderson, Juan Rodríguez, Isma López y Lora mientras que se quedan en Gijón por decisión técnica además de Canella, Carmona y Moi Gómez, Ndi, Afif y Borja Viguera además del sancionado Jorge Meré.

- Alineaciones probables

FC Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Mascherano o Umtiti, Alba; Busquets, Denis Suárez, Rakitic; Messi, Alcácer, Neymar.

Sporting Gijón: Cuéllar; Lora, Babin, Amorebieta, Elderson, Vesga, Xavi Torres, Nacho Cases, Douglas, Cop, Isma López.

Árbitro: José María Sánchez Martínez (C. Murcia)

Estadio: Camp Nou.

Horario: 19.30 hora local (18.30 gmt).

---------------------------

Posiciones: Barcelona (2º, 54 puntos). Sporting de Gijón (18º, 17 puntos.

La clave: Que el Barça encarrile el partido desde el inicio para que las dudas y los nervios no se instalen en el Camp Nou a medida que avancen los minutos

El dato: Los azulgranas Messi (20) y Luís Suárez (18) son los dos máximos goleadores de la Liga.

La frase: Luis Enrique: "El Sporting sera un equipo peligroso como todos los que estan abajo en este tramo final de temporada".